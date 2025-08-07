Справа Сергія Гайдая: за ексглаву Луганської ОВА внесли заставу 10 млн грн

10 мільйонів гривень надійшло на рахунок Вищого антикорупційного суду як застава за колишнього голову Луганської ОВА, ексначальника Мукачівської РДА Сергія Гайдая.

Ще по два мільйони внесли за директора фірми "Акоптерс" Євгена Сідельника і командира однієї з військових частин Нацгвардії Василя Мішанського, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Олег Новіков. За його інформацією, вони вже мали вийти з-під варти.

Суд поклав на всіх трьох низку зобов'язань. Зокрема, вони мають з'являтися за кожним викликом і вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, не залишати певні населені пункти без дозволу. Гайдаю, наприклад, заборонили виїжджати з Ужгорода.

Також фігурантам необхідно буде розголошувати обставини справи з низкою осіб, заборонено відвідувати деякі приміщення, а також доведеться здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Інформацію про внесення застави виданню LIGA.net підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду. Дані про те, хто це зробив, у ВАКС не розголошують.

Сергій Гайдай поки ніяк не прокоментував ситуацію з розслідуванням. Останній запис на його сторінці у Facebook опубліковано 2 серпня. Він повідомив про зустріч із військовослужбовцями 155-ї бригади "Анна Київська" на Донбасі, яким привіз потрібні речі (дрони, пауербанки, Starlink).

Гайдай ще кілька днів тому відзвітував про допомогу землякам Фото: Сергiй Гайдай / Facebook

"Приємно отримувати повідомлення від луганців, приємно, що довіряють, приємно сумують. Підтримую своїх завжди! Іноді чую таку думку, що луганчани не воюють. Ні, наших дуже багато. Багато хто з 2014 року. Пишаюся нашими. Вони дуже хочуть повернути собі дім!", — ідеться в публікації.

Справа Сергія Гайдая: що відомо

2 серпня НАБУ повідомило про виявлення масштабної корупційної схеми під час закупівлі дронів і систем радіоелектронної боротьби. До неї, за даними слідства, причетний і колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. У 2024-2025 роках учасники схеми завищували ціни в держконтрактах і отримували "відкати" — до 30% від суми.

Наприклад, під час купівлі FPV-дронів військова частина заплатила майже 10 мільйонів гривень, а ціна була завищена приблизно на 80 тисяч доларів.

Того ж дня Кабінет Міністрів України направив главі держави проєкт розпорядження про звільнення голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, про що свідчить інформація на сайті Офісу Президента.

Засідання ВАКС відбулося 4 серпня. Прокуратура просила суд заарештувати Гайдая на 60 діб із заставою понад 30 мільйонів гривень. Однак пізніше суму застави зменшили до 10 мільйонів.

Сергій Гайдай одразу ж почав співпрацювати зі слідством. Він віддав правоохоронцям телефон, ключі від житла та робочого кабінету. Екс-посадовець запевнив, що не збирається залишати країну. І, за його словами, коли все це закінчиться, він піде на фронт.

Раніше Фокус писав, що колишній віцепрем'єр-міністр — міністр національного єднання Олексій Чернишов, якому ВАКС відмовився скасовувати заставу в 120 мільйонів, заявив, що справа проти нього повністю повністю вигадана.