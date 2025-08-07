Дело Сергея Гайдая: за экс-главу Луганской ОВА внесли залог 10 млн грн

10 миллионов гривен поступило на счет Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за бывшего главу Луганской ОВА, экс-начальника Мукачевской РГА Сергея Гайдая.

Еще по два миллиона внесли за директора фирмы "Акоптерс" Евгения Сидельника и командира одной из воинских частей Нацгвардии Василия Мишанского, сообщил в своем Telegram-канале журналист Олег Новиков. По его информации, они уже должны были выйти из-под стражи.

Суд возложил на всех троих ряд обязательств. В частности, они должны являться по каждому вызову и требованию, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не покидать определенные населенные пункты без разрешения. Гайдаю, например, запретили выезжать из Ужгорода.

Также фигурантам необходимо будет разглашать обстоятельства дела с рядом лиц, запрещено посещать некоторые помещения, а также придется сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Информацию о внесении заставы изданию LIGA.net підтвердили у пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. Данные о том, кто это сделал, в ВАКС не разглашают.

Сергей Гайдай пока никак не прокомментировал ситуацию с расследованием. Последняя запись на его странице в Facebook опубликована 2 августа. Он сообщил о встрече с военнослужащими 155-й бригады "Анна Киевская" на Донбассе, которым привез нужные вещи (дроны, пауэрбанки, Starlink).

Гайдай еще несколько дней назад отчитался о помощи землякам Фото: Сергей Гайдай / Facebook

"Приятно получать сообщения от луганцев, приятно, доверяющих, приятно скучающих. Поддерживаю своих всегда! Иногда слышу такое мнение, что луганчане не воюют. Нет, наших очень много. Многие с 2014 года. Горжусь нашими. Они очень хотят вернуть себе дом!", – говорится в публикации.

Дело Сергея Гайдая: что известно

2 августа НАБУ сообщило об обнаружении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. К ней, по данным следствия, причастен и бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. В 2024-2025 годах участники схемы завышали цены в госконтрактах и получали "откаты" — до 30% от суммы.

Например, при покупке FPV-дронов военная часть заплатила почти 10 миллионов гривен, а цена была завышена примерно на 80 тысяч долларов.

В тот же день Кабинет Министров Украины направил главе государства проект распоряжения об увольнении председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, о чем свидетельствует информация на сайте Офиса Президента.

Заседание ВАКС состоялось 4 августа. Прокуратура просила суд арестовать Гайдая на 60 суток с залогом более 30 миллионов гривен. Однако позже сумму залога уменьшили до 10 миллионов.

Сергей Гайдай сразу же начал сотрудничать со следствием. Он отдал правоохранителям телефон, ключи от жилья и рабочего кабинета. Экс-чиновник заверил, что не собирается покидать страну. И, по его словам, когда все это закончится, он пойдет на фронт.

Ранее Фокус писал, что бывший вице-премьер-министр – министр национального единения Алексей Чернышов, которому ВАКС отказался отменять залог в 120 миллионов, заявил, что дело против него полностью полностью вымышленное.