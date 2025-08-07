Дело Сергея Гайдая: за экс-главу Луганской ОВА внесли залог 10 млн грн
10 миллионов гривен поступило на счет Высшего антикоррупционного суда в качестве залога за бывшего главу Луганской ОВА, экс-начальника Мукачевской РГА Сергея Гайдая.
Еще по два миллиона внесли за директора фирмы "Акоптерс" Евгения Сидельника и командира одной из воинских частей Нацгвардии Василия Мишанского, сообщил в своем Telegram-канале журналист Олег Новиков. По его информации, они уже должны были выйти из-под стражи.
Суд возложил на всех троих ряд обязательств. В частности, они должны являться по каждому вызову и требованию, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, не покидать определенные населенные пункты без разрешения. Гайдаю, например, запретили выезжать из Ужгорода.
Также фигурантам необходимо будет разглашать обстоятельства дела с рядом лиц, запрещено посещать некоторые помещения, а также придется сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Информацию о внесении заставы изданию LIGA.net підтвердили у пресс-службе Высшего антикоррупционного суда. Данные о том, кто это сделал, в ВАКС не разглашают.
Сергей Гайдай пока никак не прокомментировал ситуацию с расследованием. Последняя запись на его странице в Facebook опубликована 2 августа. Он сообщил о встрече с военнослужащими 155-й бригады "Анна Киевская" на Донбассе, которым привез нужные вещи (дроны, пауэрбанки, Starlink).
"Приятно получать сообщения от луганцев, приятно, доверяющих, приятно скучающих. Поддерживаю своих всегда! Иногда слышу такое мнение, что луганчане не воюют. Нет, наших очень много. Многие с 2014 года. Горжусь нашими. Они очень хотят вернуть себе дом!", – говорится в публикации.
Дело Сергея Гайдая: что известно
2 августа НАБУ сообщило об обнаружении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и систем радиоэлектронной борьбы. К ней, по данным следствия, причастен и бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. В 2024-2025 годах участники схемы завышали цены в госконтрактах и получали "откаты" — до 30% от суммы.
Например, при покупке FPV-дронов военная часть заплатила почти 10 миллионов гривен, а цена была завышена примерно на 80 тысяч долларов.
В тот же день Кабинет Министров Украины направил главе государства проект распоряжения об увольнении председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, о чем свидетельствует информация на сайте Офиса Президента.
Заседание ВАКС состоялось 4 августа. Прокуратура просила суд арестовать Гайдая на 60 суток с залогом более 30 миллионов гривен. Однако позже сумму залога уменьшили до 10 миллионов.
Сергей Гайдай сразу же начал сотрудничать со следствием. Он отдал правоохранителям телефон, ключи от жилья и рабочего кабинета. Экс-чиновник заверил, что не собирается покидать страну. И, по его словам, когда все это закончится, он пойдет на фронт.
Ранее Фокус писал, что бывший вице-премьер-министр – министр национального единения Алексей Чернышов, которому ВАКС отказался отменять залог в 120 миллионов, заявил, что дело против него полностью полностью вымышленное.