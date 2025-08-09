Обмін українськими територіями: Київ і ЄС напрацювали свій мирний план, — WSJ

Територіальні поступки Києва, згідно з планом, забезпечуються гарантіями безпеки. Один із варіантів — вступ України до НАТО, при цьому ЄС буде постачати ЗСУ зброєю.

Європа і Україна підготували зустрічну пропозицію про припинення вогню перед зустріччю президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомили газеті The Wall Street Journal європейські чиновники, знайомі з ходом переговорів.

Європейська пропозиція включає те, що українські території можуть обмінюватися тільки на взаємній основі. Якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести їх з інших.

Будь-які територіальні поступки Києва потрібно забезпечити суворими гарантіями безпеки. Один із варіантів — це вступ України до НАТО. Європейський план уже представили американській стороні.

За словами співрозмовників, Путін погодиться на припинення вогню в обмін на передачу Росії приблизно третини території на сході Донецької області, яку Київ усе ще контролює.

Лінія фронту заморожується в Запорізькій і Херсонській областях, хоча Росія вважає ці території своїми. Передача важливих територій у Донецькій області в обмін на припинення вогню виглядає так, що Путін отримує несподівану вигоду за відсутності зобов'язань для РФ.

Кілька європейських чиновників зазначили, що Путін відійшов від первісної і більш жорсткої позиції: демілітаризації України, встановлення лояльної до нього влади і повне захоплення Херсонської та Запорізької областей.

Деякі європейські чиновники вважають, що майбутнє України не можна обговорювати без неї. Хоч би що трапилося у Вашингтоні, Європа й надалі постачатиме Україні зброю.

Нагадаємо, Трамп раніше анонсував "деякий обмін територіями" за підсумками зустрічі з Путіним. Зеленський зі свого боку "збирається підписати щось".

Джерела CBS News повідомляли про можливу участь Зеленського у зустрічі на Алясці. Плани щодо саміту на 15 серпня ще не остаточні.