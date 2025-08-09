Обмен украинскими территориями: Киев и ЕС наработали свой мирный план, – WSJ

Территориальные уступки Киева, согласно плану, обеспечиваются гарантиями безопасности. Один из вариантов — вступление Украины в НАТО, при этом ЕС будет снабжать ВСУ оружием.

Европа и Украина подготовили встречное предложение о прекращении огня перед встречей президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщили газете The Wall Street Journal европейские чиновники, знакомые с ходом переговоров.

Европейское предложение включает то, что украинские территории могут обмениваться только на взаимной основе. Если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести их из других.

Любые территориальные уступки Киева нужно обеспечить строгими гарантиями безопасности. Один из вариантов — это вступление Украины в НАТО. Европейский план уже представили американской стороне.

По словам собеседников, Путин согласится на прекращение огня в обмен на передачу России примерно трети территории на востоке Донецкой области, которую Киев все еще контролирует.

Линия фронта замораживается в Запорожской и Херсонской областях, хотя Россия считает эти территории своими. Передача важных территорий в Донецкой области в обмен на прекращение огня выглядит так, что Путин получает неожиданную выгоду при отсутствии обязательств для РФ.

Несколько европейских чиновников отметили, что Путин отошел от первоначальной и более жесткой позиции: демилитаризации Украины, установления лояльной к нему власти и полный захват Херсонской и Запорожской областей.

Некоторые европейские чиновники считают, что будущее Украины нельзя обсуждать без нее. Что бы ни случилось в Вашингтоне, Европа будет и далее снабжать Украину оружием.

Напомним, Трамп ранее анонсировал "некоторый обмен территориями" по итогам встречи с Путиным. Зеленский в свою очередь "собирается подписать что-то".

Источники CBS News сообщали о возможном участии Зеленского во встрече на Аляске. Планы по саммиту на 15 августа еще не окончательные.