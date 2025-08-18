Зеленський заявив, що неможливо віддати території України Росії, — ЗМІ

Імовірно, це президент України заявив на зустрічі зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Вашингтоні. Його процитувало лише одне онлайн-видання.

Related video

"Зеленський заявив, що віддати території (України — ред.) Росії — неможливо", — повідомило видання Clash Report у соцмережі Х.

Пост Clash Report Фото: Скриншот

За яких обставин і в який момент президент України зробив цю заяву — невідомо.

Сьогодні, 18 серпня, Зеленський уже встиг зустрітися у Вашингтоні зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Вашингтоні перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами. Зустріч проходила в готелі Hay-Adams, недалеко від резиденції Білого дому.

Володимир Зеленський уже встиг зустрітися з Кітом Келлогом Фото: Twitter/Володимир Зеленський

Президент України вже повідомив, що він з Келлогом обговорили ситуацію на полі бою і сильні дипломатичні можливості — України та Європи разом з Америкою.

"Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно настав", — повідомив Зеленський після зустрічі.

Також відбулася бесіда українського президента з європейськими лідерами в посольстві України у Вашингтоні.

Нагадаємо, стало відомо, що в Білому домі цікавилися в українських чиновників, у якому вбранні президент Володимир Зеленський з'явиться на зустрічі з Дональдом Трампом у понеділок.

А президент Трамп у низці постів у соцмережах радів, що до Вашингтона приїхали лідери Європи і критикував журналістів, які, зі свого боку, критикували його після саміту на Алясці.