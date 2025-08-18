Зеленский заявил, что невозможно отдать территории Украины России, — СМИ

Вероятно, это президент Украины заявил на встрече с спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне. Его процитировало только одно онлайн-издание.

"Зеленский заявил, что отдать территории (Украины – ред.) России – невозможно", — сообщило издание Clash Report в соцсети Х.

Пост Clash Report Фото: Скриншот

При каких обстоятельствах и в какой момент президент Украины сделал это заявление – неизвестно.

Сегодня, 18 августа, Зеленский уже успел встретиться в Вашингтоне со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Встреча проходила в отеле Hay-Adams, недалеко от резиденции Белого дома.

Владимир Зеленский уже успел встретиться с Китом Келлогом Фото: Twitter/Владимир Зеленский

Президент Украины уже сообщил, что он с Келлогом обсудили ситуацию на поле боя и сильные дипломатические возможности – Украины и Европы вместе с Америкой.

"Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп обладает такой силой. Должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил", — сообщил Зеленский после встречи.

Также состоялась беседа украинского президента с европейскими лидерами в посольстве Украины в Вашингтоне.

Напомним, стало известно, что в Белом доме интересовались у украинских чиновников, в каком наряде президент Владимир Зеленский появится на встрече с Дональдом Трампом в понедельник.

А президент Трамп в ряде постов в соцсетях радовался, что в Вашингтон приехали лидеры Европы и критиковал журналистов, которые, в свою очередь, критиковали его после саммита на Аляске.