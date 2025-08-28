"Будьте нашим гостем": Польща відповіла на санкції Угорщини проти "Мадяра"

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, про санкції проти якого оголосила Угорщина вустами міністра внутрішніх справ Петера Сіярто, отримав несподівану підтримку від Польщі.

Related video

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на дії свого угорського колеги і підтримав українського військового, про що написав у Х.

"Поки російські ракети обвалюють смертельний дощ на Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який насмілився боротися за свободу України. Командире Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі", — ідеться у твіті глави польського МЗС.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський підтримав Роберта Бровді Фото: Скриншот

Нагадаємо, уряд Угорщини заборонив в'їзд до країни та Шенгенської зони командувачу СБС ЗСУ Роберту Бровді через нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба". Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто охарактеризував інцидент як серйозну загрозу енергетичній безпеці та суверенітету Угорщини.

На цей вчинок негайно відреагував голова зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга. Він звернувся до Сіярто, назвавши "моральним занепадом" те, що для нього російський трубопровід важливіший за дітей, яких вранці вбили ЗС РФ, а також пообіцяв вжити дзеркальних заходів.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення уряду Угорщини щодо "Мадяра", заявивши, що Будапешт постійно висуває звинувачення проти України, доходячи навіть до дискримінаційних заяв щодо угорців, які служать у Збройних силах.

Що стосується Роберта Бровді, то він уже висловив свою думку з приводу заборони, порадивши владі Угорщини засунути санкції "в одне місце". Він нагадав Сіярто про черговий воєнний злочин Росії — удар по Києву 28 серпня, внаслідок якого вже відомо про 19 загиблих, зокрема чотирьох дітей.

"Мадяр" підкреслив, що санкції його не лякають, а нафтопровід "Дружба" вигідний насамперед не угорському суспільству, а кишеням окремих чиновників.

Раніше повідомлялося, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу після атаки БпЛА.