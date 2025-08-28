"Будьте нашим гостем": Польша ответила на санкции Венгрии против "Мадьяра"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, о санкциях против которого объявила Венгрия устами министра внутренних дел Петера Сийярто, получил неожиданную поддержку от Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на действия своего венгерского коллеги и поддержал украинского военного, о чем написал в Х.

"Пока российские ракеты обрушают смертельный дождь на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который насмелился бороться за свободу Украины. Командир Мадьяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", – говорится в твите главы польского МИД.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал Роберта Бровди Фото: Скриншот

Напомним, правительство Венгрии запретило въезд в страну и Шенгенскую зону командующему СБС ВСУ Роберту Бровди из-за недавних атак на нефтепровод "Дружба". Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто охарактеризовал инцидент как серьезную угрозу энергетической безопасности и суверенитету Венгрии.

На этот поступок незамедлительно отреагировал глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига. Он обратился к Сийярто, назвав "моральным упадком" то, что для него российский трубопровод важнее детей, которых утром убили ВС РФ, а также пообещал предпринять зеркальные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение правительства Венгрии относительно "Мадьяра", заявив, что Будапешт постоянно выдвигает обвинения против Украины, доходя даже до дискриминационных заявлений в отношении венгров, которые служат в Вооруженных силах.

Что касается Роберта Бровди, то он уже высказал свое мнение по поводу запрета, посоветовав властям Венгрии засунуть санкции " в одно место". Он напомнил Сийярто об очередном военном преступлении России – ударе по Киеву 28 августа, в результате которого уже известно о 19 погибших, в том числе четырех детях.

"Мадьяр" подчеркнул, что санкции его не пугают, а нефтепровод "Дружба" выгоден прежде всего не венгерскому обществу, а карманам отдельных чиновников.

Ранее сообщалось, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу после атаки БпЛА.