Справедливой реакции Венгрии нет: Зеленский прокомментировал санкции против командира ВСУ Мадьяра

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на решение правительства Венгрии запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, известному под позывным "Мадьяр". По его мнению, венгерские власти пытаются представить агрессора в выгодном свете и возложить вину за войну на Украину.

Об этом глава государства заявил в своем обращении после очередной массированной атаки России на Киев.

По словам Зеленского, ночная атака дронами и ракетами унесла жизни 17 человек, среди которых четверо детей. Президент подчеркнул, что Украина всегда поддерживала дипломатические инициативы по прекращению войны, а единственной стороной, которая отклоняла предложения, была Россия. В то же время от Венгрии не прозвучало даже соболезнования в отношении погибших украинцев.

"Мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну. К сожалению, справедливой реакции Венгрии на поведение России до сих пор нет, как нет и элементарных соболезнований в связи с гибелью наших людей", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Будапешт постоянно выдвигает обвинения против Украины, доходя даже до дискриминационных заявлений в отношении венгров, которые служат в Вооруженных силах.

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в свою страну и Шенгенскую зону одному из украинских командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение", — заявил Зеленский, добавив, что поручил МИД Украины проверить все факты и дать надлежащий ответ.

Как сообщал Фокус, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна приняла решение запретить въезд Роберту Бровди из-за атаки украинских дронов на нефтепровод "Дружба" в России. По словам венгерского дипломата, этот удар якобы поставил под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

Фокус также писал, что в МИД Украины назвали заявление Сийярто бесстыдным. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что венгерские власти больше озабочены российским газопроводом, чем гибелью украинских детей от российских атак.

Сам Роберт Бровди в ответ на действия Будапешта заявил, что санкции его не пугают, а нефтепровод "Дружба" выгоден прежде всего не венгерскому обществу, а карманам отдельных чиновников.