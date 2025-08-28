Сийярто объявил венгерские санкции против "Мадяра": в МИД Украины ответили
Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия решила запретить командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди въезд в страну и всю Шенгенскую зону. Украинский глава МИД Андрей Сибига выразил возмущение, что соседнее государство ставит нефтепровод "Дружба" выше жизни детей.
"Как можно бесстыдно публиковать это после жестокого нападения террористического государства России", — подчеркнул министр иностранных дел Украины в соцсети X.
Он обратился к Сийярто, назвав "моральным упадком" то, что для него российский трубопровод важнее детей, которых утром убили ВС РФ.
"Венгрия стоит на неправильной стороне истории", — заверил глава МИД.
Он добавил обещание, что Украина примет зеркальные меры.
Санкции против "Мадяра": что уже известно
Глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия расценивает атаку на нефтепровод "Дружба" как серьезную угрозу энергетической безопасности и суверенитету. Он отметил, что удар требовал длительного восстановления и почти заставил страну использовать стратегический аварийный резерв. Министр объяснил, что такие нападения наносят ущерб не только России.
Сийярто сообщил, что из-за этого было решено запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру украинского подразделения, который участвовал в атаке. По данным Национального управления иммиграции, командующий СБС Роберт Бровди получил "самостоятельный запрет на въезд и проживание" на три года. Сам военный на это известие пока не реагировал.
Напомним, ночью на 28 августа ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву, в нескольких районах вспыхнули пожары. В Дарницком районе разбирают завалы пятиэтажного жилого дома. По самым свежим данным от КГВА, количество погибших уже возросло до 15 человек, четверо из них — дети. Еще 10 детей получили ранения.
Киевлянка показала момент попадания "Шахеда", зафиксированный установленной у нее дома камерой. Семья спаслась, вырвавшись из квартиры, ведь этажом ниже вспыхнул пожар. Впоследствии женщина иронично заметила, что в поврежденном жилье уцелели бутылки шампанского.