Сійярто оголосив угорські санкції проти "Мадяра": в МЗС України відповіли

Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина вирішила заборонити командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді в’їзд в країну та усю Шенгенську зону. Український голова МЗС Андрій Сибіга висловив обурення, що сусідня держава ставить нафтопровід "Дружба" вище за життя дітей.

"Як можна безсоромно публікувати це після жорстокого нападу терористичної держави Росії", — наголосив міністр закордонних справ України у соцмережі X.

Він звернувся до Сійярто, назвавши "моральним занепадом" те, що для нього російський трубопровід важливіший за дітей, яких зранку вбили ЗС РФ.

"Угорщина стоїть на неправильній стороні історії", — запевнив голова МЗС.

Він додав обіцянку, що Україна вживе дзеркальних заходів.

Санкції проти "Мадяра": що вже відомо

Голова МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина розцінює атаку на нафтопровід "Дружба" як серйозну загрозу енергетичній безпеці та суверенітету. Він наголосив, що удар вимагав тривалого відновлення і майже змусив країну використовувати стратегічний аварійний резерв. Міністр пояснив, що такі напади завдають шкоди не лише Росії.

Сійярто повідомив, що через це було вирішено заборонити в’їзд до країни та всієї Шенгенської зони командиру українського підрозділу, який брав участь в атаці. За даними Національного управління імміграції, командувач СБС Роберт Бровді отримав "самостійну заборону на в’їзд та проживання" на три роки. Сам військовий на цю звістку поки не реагував.

Нагадаємо, вночі на 28 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву, у кількох районах спалахнули пожежі. У Дарницькому районі розбирають завали п'ятиповерхового житлового будинку. За найсвіжішими даними від КМВА, кількість загиблих вже зросла до 15 осіб, четверо з них — діти. Ще 10 дітей отримали поранення.

Киянка показала момент влучання "Шахеда", зафіксований встановленою у неї вдома камерою. Сім’я врятувалась, вирвавшись з квартири, адже поверхом нижче спалахнула пожежа. Згодом жінка іронічно зауважила, що у пошкодженому житлі вціліли пляшки шампанського.