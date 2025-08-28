Справедливої реакції Угорщини немає: Зеленський прокоментував санкції проти командира ЗСУ Мадяра

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення уряду Угорщини заборонити в’їзд до країни та всієї Шенгенської зони командиру Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді, відомому під позивним "Мадяр". На його думку, угорська влада намагається представити агресора у вигідному світлі та покласти провину за війну на Україну.

Про це голова держави заявив у своєму зверненні після чергової масованої атаки Росії на Київ.

За словами Зеленського, нічна атака дронами та ракетами забрала життя 17 людей, серед яких четверо дітей. Президент наголосив, що Україна завжди підтримувала дипломатичні ініціативи щодо припинення війни, а єдиною стороною, яка відхиляла пропозиції, була Росія. Водночас від Угорщини не пролунало навіть співчуття щодо загиблих українців.

"Ми бачимо чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим і перекласти на Україну провину за війну, що триває. На жаль, справедливої реакції Угорщини на поведінку Росії досі немає, як немає й елементарних співчуттів у зв’язку із загибеллю наших людей", – сказав президент.

Він підкреслив, що Будапешт постійно висуває звинувачення проти України, доходячи навіть до дискримінаційних заяв щодо угорців, які служать у Збройних силах.

"Якщо Угорщина справді закрила в’їзд у свою країну та Шенгенську зону одному з українських командирів, який є етнічним угорцем і громадянином України, це може викликати лише обурення", – заявив Зеленський, додавши, що доручив МЗС України перевірити всі факти й дати належну відповідь.

Як повідомляв Фокус, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна ухвалила рішення заборонити в’їзд Роберту Бровді через атаку українських дронів на нафтопровід "Дружба" в Росії. За словами угорського дипломата, цей удар нібито поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

Фокус також писав, що у МЗС України назвали заяву Сійярто безсоромною. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що угорська влада більше переймається російським газопроводом, ніж загибеллю українських дітей від російських атак.

Сам Роберт Бровді у відповідь на дії Будапешта заявив, що санкції його не лякають, а нафтопровід "Дружба" вигідний передусім не угорському суспільству, а кишеням окремих чиновників.