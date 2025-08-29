В Україні офіційно закріпили поняття "рашизм": Зеленський підписав історичний закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" (№13273). Документ визначає національну пам’ять як складову безпеки держави та вперше на законодавчому рівні закріплює термін "рашизм".

Related video

Як повідомила у Facebook заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, ухвалення цього закону стало визначальним кроком для формування ідентичності українців.

"Президент підписав Закон "Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу". Це фундаментальний закон про захист і розвиток нашої національної ідентичності. Хочу підкреслити ключову роль Президента Зеленського у прийнятті цього Закону. Це те, що до нього українські президенти не хотіли, не могли або не наважувались зробити. А він зробив", – наголосила Верещук.

Законопроєкт Верховна Рада ухвалила 21 серпня, а 29 серпня він повернувся до парламенту з підписом глави держави.

У документі офіційно закріплюються нові визначення: "війна за Незалежність України", "національна пам’ять", "історична антиукраїнська пропаганда", "злочини проти Українського народу".

Вперше на рівні закону визначено термін "рашизм" – як гібридну тоталітарну ідеологію, що поєднує російський шовінізм, імперські практики та елементи комунізму й нацизму.

Законом також врегульовано статус Українського інституту національної пам’яті, який офіційно закріплюється як центральний орган виконавчої влади з гарантованим фінансуванням. Передбачено розробку Державної стратегії збереження національної пам’яті та її інтеграцію в освіту, культуру, музейну справу й діяльність органів влади.

Серед основних новацій:

запровадження єдиних правил для найменування та перейменування вулиць і закладів із "замороженням" назв на 10 років;

відновлення механізму виконання деколонізаційного законодавства у разі бездіяльності місцевих рад;

визнання відзнак Української Народної Республіки та Української Головної Визвольної Ради державними нагородами України.

Документ також передбачає очищення публічного простору від символів радянської та російської імперської політики й приведення місць пам’яті Другої світової війни у відповідність до законів про декомунізацію та деколонізацію.

Нагадаємо, ухвалення цього закону стало одним із ключових рішень у сфері гуманітарної політики, яке має на меті захист української мови, культури та історичної спадщини.

Як повідомляв Фокус, Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії.

Також Фокус писав, що парламентська асамблея НАТО визнала злочини РФ "геноцидом", а ідеологію – "рашизмом".