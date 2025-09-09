"Між Путіним і Зеленським багато ненависті": Трамп пояснив, чому не припинив війну в Україні

Президент США дав інтерв'ю радіоведучому Сіду Розенбергу, під час якого заявив, що добре ладнав із Путіним, але щоразу, коли з ним зближувався — росіянин "скидав чергову бомбу".

Під час інтерв'ю на радіо 77 WABC Сід Розенберг підлестив американському президенту, повідомивши, що Володимир Путін дивиться на нього, як на "ідола", яким Дональд Трамп і є, але нарік на те, що Путін, який "любить" Трампа, потім "надсилає чергову бомбу", і запитав: "Про що думає цей хлопець?". Президент США вкотре повідомив, що ладнав із Путіним, але тепер він його розчаровує.

Трамп заявив, поведінка Путіна "нікуди не годиться"

"Але, схоже, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він бере і скидає на когось чергову бомбу, і це просто нікуди не годиться. Це нікуди не годиться. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований", — заявив президент США.

За його словами, він був упевнений, що припинити війну в Україні буде просто, адже він уже припинив сім світових воєн, які тривали понад 30 років. Але виявилося, що це непросто, тому що, як вважає Трамп, Путін і президент України Володимир Зеленський ненавидять один одного.

"Між ним і Зеленським, як ви знаєте, багато ненависті. Дуже багато ненависті. Багато ворожнечі. І пролилося дуже багато крові. Знаєте, вони втрачають від 5 до 7 тисяч осіб щотижня", — повідомив Трамп, зазначивши, що "він впорається" і з цією війною, хоч це й нелегко, та "покладе їй край".

"Я думав, що це буде найпростіше з усієї групи. Я маю на увазі, що я зробив те, що ніхто не вважав можливим. Сьома світова війна, і я пишаюся цим, але думав, що це буде найпростіше. Це, очевидно, не виправдалося, але ми впораємося", — резюмував президент США.

При цьому експерти вважають, що Дональд Трамп, схоже, не збирається реально посилювати тиск на Росію, хоча це може обернутися історичною помилкою для Сполучених Штатів.

