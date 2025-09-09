"Между Путиным и Зеленским много ненависти": Трамп объяснил, почему не прекратил войну в Украине

Президент США дал интервью радиоведущему Сиду Розенбергу во время которого заявил, что хорошо ладил с Путиным, но каждый раз, когда с ним сближался – россиянин "сбрасывал очередную бомбу".

Во время интервью на радио 77 WABC Сид Розенберг польстил американскому президенту, сообщив, что Владимир Путин смотрит на него, как на "идола", которым Дональд Трамп и является, но посетовал, что Путин, который "любит" Трампа, потом "отправляет очередную бомбу" и спросил: "О чем думает этот парень?". Президент США в очередной раз сообщил, что ладил с Путиным, но теперь он его разочаровывает.

Трамп заявил, поведение Путина "никуда не годится"

"Но, похоже, каждый раз, когда я думаю, что мы близки, он берет и сбрасывает на кого-то очередную бомбу, и это просто никуда не годится. Это никуда не годится. Я очень удивлен. На самом деле, я очень удивлен", — заявил президент США.

По его словам, он был уверен, что прекратить войну в Украине будет просто, ведь он уже прекратил семь мировых войн, которые длились больше 30 лет. Но оказалось, что это непросто, потому что, как считает Трамп, Путин и президент Украины Владимир Зеленский ненавидят друг друга.

"Между ним и Зеленским, как вы знаете, много ненависти. Очень много ненависти. Много вражды. И пролилось очень много крови. Знаете, они теряют от 5 до 7 тысяч человек каждую неделю", — сообщил Трамп, отметив, что "он справится" и с этой войной, хоть это и нелегко и "положит ей конец".

"Я думал, что это будет проще всего из всей группы. Я имею в виду, что я сделал то, что никто не считал возможным. Седьмая мировая война, и я горжусь этим, но думал, что это будет проще всего. Это, очевидно, не оправдалось, но мы справимся", — резюмировал президент США.

При этом эксперты считают, что Дональд Трамп, похоже, не собирается реально усиливать давление на Россию, хотя это может обернуться исторической ошибкой для Соединенных Штатов.

