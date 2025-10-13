"Рівень — дно": нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк зганьбився постом у Facebook (фото)

Жан Беленюк, олімпійський чемпіон 2020 року, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року і власник інших численних спортивних титулів, а також народний депутат від партії "Слуга народу", оскандалився постом у соцмережі.

На своїй сторінці у Facebook нардеп-боксер опублікував знімок, де позує у величезних боксерських перчатках золотистого кольору.

"Шукаю, кого від**здити", — підписав знімок Беленюк.

Такий жарт викликав шквал обурень у коментарях під постом. Депутату нагадали, що в країні — війна, і він, як представник влади, має не гуморити, а працювати.

"І це ла*но — рівень депутата воюючої країни", "На передку варіантів валом", "Трошки з назвою поста, як для депутата ВР — перебір", "На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в Раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато", "Сильний пост. Граматичний. Змістовний. Відповідає нормотворчій техніці депутата", "Рівень — дно" — пишуть під публікацією.

У травні 2022 року служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата Беленюка пістолетом "Глок-19". Відповідний наказ було підписано ще у квітні 2022 року.

Це здивувало політичного експерта Олександра Кочеткова, який порівняв це нагородження з нагородженням одіозного нардепа з президентської фракції Миколи Тищенка пістолетом Стєчкіна, "за героїчну оборону Мукачева".

"Представники влади взагалі і депутати зокрема, ви що, не відчуваєте доленосності моменту, ви дихаєте якимось іншим повітрям? Українські герої б'ються на фронтах, гинуть, захищаючи Україну, а ви собі сувеніри навіть не у вигляді вітчизняних "Фортів", а імпортних "Глоків" виписуєте?!", — написав він.

У квітні 2024 року Беленюк похвалився тим, що знайшов купюру в $100 біля Капітолія у США.

Нагадаємо, Жан Беленюк, який 2024 року виграв бронзову медаль на Олімпійських іграх, заявив, що його обікрали на змаганнях у Парижі.

Також повідомлялося, що в листопаді 2022 року олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк написав офіційну заяву, в якій попросив забрати його зі складу Національного олімпійського комітету України (НОК).