"Уровень – дно": нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк опозорился постом в Facebook (фото)

Жан Беленюк, олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года и владелец других многочисленных спортивных титулов, а также народный депутат от партии "Слуга народа", оскандалился постом в соцсети.

Related video

На своей странице в Facebook нардеп-боксер опубликовал снимок, где позирует в огромных боксерских перчатках золотистого цвета.

"Ищу, кого от**здить", — подписал снимок Беленюк.

Фото: Скриншот

Такая шутка вызвала шквал возмущений в комментариях под постом. Депутату напомнили, что в стране – война, и он, как представитель власти, должен не юморить, а работать.

"И это де**мо – уровень депутата воюющей страны", "На передке вариантов валом", "Немножко с названием поста, как для депутата ВР — перебор", "На ЛБС скатайся, там есть кого. А то бедный то в зале, то на соревнованиях, то в Раде. Засиделся!? Так пацанской работы много", "Сильный пост. Грамматический. Содержательный. Соответствует нормотворческой технике депутата", "Уровень — дно" — пишут под публикацией.

В мае 2022 года служба внешней разведки Украины наградила народного депутата Беленюка пистолетом "Глок-19". Соответствующий приказ был подписан еще в апреле 2022 года.

Это удивило политического эксперта Александра Кочеткова, который сравнил это награждение с награждением одиозного нардепа из президентской фракции Николая Тищенко пистолетом Стечкина, "за героическую оборону Мукачево".

"Представители власти вообще и депутаты в частности, вы что, не чувствуете судьбоносности момента, вы дышите каким-то иным воздухом? Украинские герои сражаются на фронтах, гибнут, защищая Украину, а вы себе сувениры даже не в виде отечественных "Фортов", а импортных "Глоков" выписываете?!", — написал он.

В апреле 2024 года Беленюк похвастался тем, что нашел купюру в $100 возле Капитолия в США.

Напомним, Жан Беленюк, который в 2024 выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх, заявил, что его обокрали на соревнованиях в Париже.

Также сообщалось, что в ноябре 2022 года олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк написал официальное заявление, в котором попросил забрать его из состава Национального олимпийского комитета Украины (НОК).