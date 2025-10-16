Історія з російським паспортом Труханова: що буде, якщо документ підроблено, — нардеп

Геннадія Труханова, екс-мера Одеси, не дарма називають абсолютно проросійським політиком, проте історія з його російським громадянством викликає чимало запитань, вважає народний депутат України Роман Лозинський.

Ситуацію ще більше ускладнює те, що деякі впливові журналісти і ЗМІ вже відкрито говорять, що копія паспорта громадянина РФ нібито Геннадія Труханова — підробка, висловився Лозинський у бесіді з "24 каналом".

За його словами, незважаючи на "проросійськість" Труханова і навіть припущення про те, що він є замовником замахів на активіста Сергія Стерненка, європейські партнери мають питання до деяких рішень влади в ситуації з позбавленням чиновника українського громадянства.

Депутат зазначає, що очистити Одесу від Труханова не дорівнює ідеї встановити там військову адміністрацію, яка підконтрольна президенту. Європейці не розуміють, навіщо це робити в Одесі, яка, на щастя, не знаходиться на лінії фронту. Місто могло б функціонувати із секретарем міської ради та заступниками.

Лозинський вважає, що слід було не впроваджувати військову адміністрацію, а діяти системно:

"Через підзвітну президенту СБУ збирати реальні факти про Труханова. А вони є. Починаючи із замаху на Стерненка і закінчуючи іншими його діями. А зараз це зроблено напевно під якусь майбутню подію. І якщо дійсно документи робили у фотошопі, то це вдарить по довірі не тільки СБУ, а й України загалом".

Парламентарій констатує, що в Європі розуміють проросійські дії Труханова та інших політиків і не сумніваються, що вони мають за це відповідати. Однак те, в якій формі і як поспішно відбуваються розбірки з мером, викликає чимало запитань.

"Ми не говоримо про захист проросійського політика. Тут ідеться про захист інститутів, Конституції та здорового глузду", — пояснює парламентарій, ще раз наголосивши, що крок із Трухановим правильний за змістом, але неадекватний за формою.

Політик упевнений, що не можна підвішувати імідж України, оскільки від цього "буквально залежить євроінтеграція і фінансова та військова допомога партнерів".

У себе у Facebook Лозинський опублікував "план здорової влади у воюючій країні" щодо вирішення кейса, подібного до того, який виник зі справою Труханова.

Через суди і дії СБУ визначити, хто є росіянином, російською агентурою, зрадником чи колаборантом, і діяти з ними в рамках закону. Припинити блокування та ухвалити необхідні закони, які очистять місцеве самоврядування від "слоев", "опзж", "оппоблока" та інших чортів. Вводити військові адміністрації тільки там, де цього потребує безпекова ситуація, а не там, де хочеться прямого управління або зачистки конкурентів перед міфічними виборами.

Тим часом Геннадій Труханов продовжує заперечувати наявність у нього російського паспорта, а під час нещодавнього брифінгу заявив, що непогано було б перевірити на російське громадянство дружину голови Одеської ОВА Олега Кіпера "так само ретельно, як і його".

