Історія з російським паспортом Труханова: що буде, якщо документ підроблено, — нардеп

Геннадій Труханов спростовує наявність у нього паспорта РФ | Фото: Геннадий Труханов / Facebook

Геннадія Труханова, екс-мера Одеси, не дарма називають абсолютно проросійським політиком, проте історія з його російським громадянством викликає чимало запитань, вважає народний депутат України Роман Лозинський.

Ситуацію ще більше ускладнює те, що деякі впливові журналісти і ЗМІ вже відкрито говорять, що копія паспорта громадянина РФ нібито Геннадія Труханова — підробка, висловився Лозинський у бесіді з "24 каналом".

За його словами, незважаючи на "проросійськість" Труханова і навіть припущення про те, що він є замовником замахів на активіста Сергія Стерненка, європейські партнери мають питання до деяких рішень влади в ситуації з позбавленням чиновника українського громадянства.

Депутат зазначає, що очистити Одесу від Труханова не дорівнює ідеї встановити там військову адміністрацію, яка підконтрольна президенту. Європейці не розуміють, навіщо це робити в Одесі, яка, на щастя, не знаходиться на лінії фронту. Місто могло б функціонувати із секретарем міської ради та заступниками.

Лозинський вважає, що слід було не впроваджувати військову адміністрацію, а діяти системно:

"Через підзвітну президенту СБУ збирати реальні факти про Труханова. А вони є. Починаючи із замаху на Стерненка і закінчуючи іншими його діями. А зараз це зроблено напевно під якусь майбутню подію. І якщо дійсно документи робили у фотошопі, то це вдарить по довірі не тільки СБУ, а й України загалом".

Парламентарій констатує, що в Європі розуміють проросійські дії Труханова та інших політиків і не сумніваються, що вони мають за це відповідати. Однак те, в якій формі і як поспішно відбуваються розбірки з мером, викликає чимало запитань.

"Ми не говоримо про захист проросійського політика. Тут ідеться про захист інститутів, Конституції та здорового глузду", — пояснює парламентарій, ще раз наголосивши, що крок із Трухановим правильний за змістом, але неадекватний за формою.

Політик упевнений, що не можна підвішувати імідж України, оскільки від цього "буквально залежить євроінтеграція і фінансова та військова допомога партнерів".

У себе у Facebook Лозинський опублікував "план здорової влади у воюючій країні" щодо вирішення кейса, подібного до того, який виник зі справою Труханова.

  1. Через суди і дії СБУ визначити, хто є росіянином, російською агентурою, зрадником чи колаборантом, і діяти з ними в рамках закону.
  2. Припинити блокування та ухвалити необхідні закони, які очистять місцеве самоврядування від "слоев", "опзж", "оппоблока" та інших чортів.
  3. Вводити військові адміністрації тільки там, де цього потребує безпекова ситуація, а не там, де хочеться прямого управління або зачистки конкурентів перед міфічними виборами.
Позбавлення громадянства Труханова

Тим часом Геннадій Труханов продовжує заперечувати наявність у нього російського паспорта, а під час нещодавнього брифінгу заявив, що непогано було б перевірити на російське громадянство дружину голови Одеської ОВА Олега Кіпера "так само ретельно, як і його".

