История с российским паспортом Труханова: что будет, если документ подделан, – нардеп

Геннадия Труханова, экс-мэра Одессы, не зря называют абсолютно пророссийским политиком, однако история с его российским гражданством вызывает немало вопросов, считает народный депутат Украины Роман Лозинский.

Related video

Ситуацию еще больше усложняет тот, что некоторые влиятельные журналисты и СМИ уже открыто говорят, что копия паспорта гражданина РФ якобы Геннадия Труханова – подделка, высказался Лозинский в беседе с "24 каналом".

По его словам, несмотря на "пророссийскость" Труханова и даже предположение о том, что он является заказчиком покушений на активиста Сергея Стерненко, у европейских партнеров есть вопросы к некоторым решениям власти в ситуации с лишением чиновника украинского гражданства.

Депутат отмечает, что очистить Одессу от Труханова не равно идее установить там военную администрацию, которая подконтрольна президенту. Европейцы не понимают, зачем это делать в Одессе, которая, к счастью, не находится на линии фронта. Город мог бы функционировать с секретарем городского совета и заместителями.

Лозинский считает, что следовало не внедрять военную администрацию, а действовать системно:

"Через подотчетную президенту СБУ собирать реальные факты о Труханове. А они есть. Начиная с покушения на Стерненко и заканчивая другими его действиями. А сейчас это сделано наверняка под какое-то будущее событие. И если действительно документы делали в фотошопе, то это ударит по доверию не только СБУ, но и Украины в целом".

Парламентарий констатирует, что в Европе понимают пророссийские действия Труханова и других политиков и не сомневаются, что они должны за это отвечать. Однако то, в какой форме и как поспешно происходят разборки с мэром, вызывает немало вопросов.

"Мы не говорим о защите пророссийского политика. Здесь речь идет о защите институтов, Конституции и здравого смысла", – объясняет парламентарий, еще раз подчеркнув, что шаг с Трухановым правильный по содержанию, но неадекватный по форме.

Политик уверен, что нельзя подвешивать имидж Украины, поскольку от этого "буквально зависит евроинтеграция и финансовая и военная помощь партнеров".

У себя в Facebook Лозинский опубликовал "план здоровой власти в воюющей стране" по решению кейса, подобного тому, который возник с делом Труханова.

Через суды и действия СБУ определить, кто является россиянином, российской агентурой, предателем или коллаборантом, и действовать с ними в рамках закона. Прекратить блокировку и принять необходимые законы, которые очистят местное самоуправление от "слоев", "опзж", "оппоблока" и других чертей. Вводить военные администрации только там, где в этом нуждается ситуация безопасности, а не там, где хочется прямого управления или зачистки конкурентов перед мифическими выборами.

Тем временем Геннадий Труханов продолжает отрицать наличие у него российского паспорта, а во время недавнего брифинга заявил, что неплохо было бы проверить на российское гражданство жену главы Одесской ОВА Олега Кипера "так же тщательно, как и его".

Напомним, какие доказательства представила СБУ о российском гражданстве Геннадия Труханова.