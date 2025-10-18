"Поганий знак для Києва": політолог розповів, що не так із новим місцем зустрічі Трампа і Путіна

Можлива зустріч президента РФ Володимира Путіна й американського лідера Дональда Трампа в Угорщині в багатьох експертів викликає скепсис, оскільки вона може стати повторенням саміту на Алясці практично з таким самим результатом: жодних перспектив завершення війни або хоча б початку серйозних переговорів.

Той факт, що місцем потенційної зустрічі обрано Будапешт, австрійський політолог і експерт у галузі Східної Європи та Росії, професор Університету Інсбрука Ґерхард Манґотт назвав "поганим знаком для Києва і ляпасом для Євросоюзу", пише DW.

Він нагадав, що ЄС виступає за "всебічне постачання зброї Україні, щоб вона, можливо, навіть виграла цю війну або забезпечила собі сильніші переговорні позиції".

І в цей самий час Трамп озвучує рішення зустрітися з главою Кремля в столиці країни, яка демонструє "найпозитивніше серед членів ЄС ставлення до Путіна і його війни".

Манготт констатує, що в Брюсселі від Трампа очікували істотного посилення військової підтримки, проте все "виглядає інакше".

Професор вважає, що це буде "саміт двох великих держав".

"Усе як у старі кепські часи, великі держави намагаються (самі. — ред.) врегулювати питання... При цьому в Будапешті не буде України, з якою Росія відмовляється вести переговори на рівні президентів", — констатує Манготт.

Ще один ризик майбутньої зустрічі в тому, що Путін фактично не змінив своєї позиції щодо війни в Україні.

"Росія не відходить від двох своїх центральних вимог: Україна, щонайменше де-факто, повинна поступитися частиною своєї території і відмовитися від вступу до НАТО, ставши нейтральною країною. Трамп має повідомити Путіну, що для Києва ці вимоги неприйнятні. Велике питання, що тоді станеться. Чи проваляться переговори?" — міркує він і додав, що їхній провал був би передвісником того, що військова ескалація конфлікту посилиться.

Нагадаємо, Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті. З такою заявою президент Сполучених Штатів виступив після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним.

Після успішного посередництва у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, Трамп знову переключив увагу на російсько-українську війну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав оголошення про саміт у Будапешті "ознакою серйозних намірів" президента США шукати шляхи миру.

"Якщо приклад угоди між Ізраїлем і ХАМАС стане орієнтиром, Трамп може застосувати подібну стратегію і до України", — сказав Мерц у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Але ось питання, як дістатися Угорщини, може стати проблемою для російського президента.