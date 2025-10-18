"Плохой знак для Киева": политолог рассказал, что не так с новым местом встречи Трампа и Путина

Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии у многих экспертов вызывает скепсис, поскольку она может стать повторением саммита на Аляске практически с таким же результатом: никаких перспектив завершения войны или хотя бы начала серьезных переговоров.

Тот факт, что местом потенциальной встречи выбран Будапешт, австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России, профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт назвал "плохим знаком для Киева и оплеухой для Евросоюза", пишет DW.

Он напомнил, что ЕС выступает за "всемерные поставки оружия Украине, чтобы она, возможно, даже выиграла эту войну или обеспечила себе более сильные переговорные позиции".

И в это же время Трамп озвучивает решение встретиться с главой Кремля в столице страны, которая демонстрирует "самое позитивное среди членов ЕС отношение к Путину и его войне".

Манготт констатирует, что в Брюсселе от Трампа ожидали существенного усиления военной поддержки, однако все "выглядит иначе".

Профессор считает, что это будет "саммит двух великих держав".

"Все как в старые скверные времена, великие державы пытаются (сами. — Ред.) урегулировать вопросы… При этом в Будапеште не будет Украины, с которой Россия отказывается вести переговоры на уровне президентов", – констатирует Манготт.

Еще один риск будущей встречи в том, что Путин фактически не поменял своей позиции по войне в Украине.

"Россия не отходит от двух своих центральных требований: Украина, по меньшей мере де-факто, должна уступить часть своей территории и отказаться от вступления в НАТО, став нейтральной страной. Трамп должен сообщить Путину, что для Киева эти требования неприемлемы. Большой вопрос, что тогда произойдет. Провалятся ли переговоры?" – рассуждает он и добавил, что их провал был бы предвестником того, что военная эскалация конфликта усилится.

Напомним, Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. С таким заявлением президент Соединенных Штатов выступил после телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

После успешного посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, Трамп снова переключил внимание на российско-украинскую войну. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал объявление о саммите в Будапеште "признаком серьезных намерений" президента США искать пути мира.

"Если пример соглашения между Израилем и ХАМАС станет ориентиром, Трамп может применить подобную стратегию и к Украине", — сказал Мерц в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Но вот вопрос, как добраться до Венгрии, может стать проблемой для российского президента.