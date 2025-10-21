Залізна леді проти Китаю: якою буде політика нової прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі

Санае Такаїчі, ветеран консервативного парламенту Японії, на яку вплинула Маргарет Тетчер, перемогла на виборах, ставши першою жінкою прем'єр-міністром в історії Японії.

Санае Такаїчі — одна з небагатьох жінок, які досягли найвищих державних постів у Японії. Вона обіймала посаду міністра, курируючи питання економічної безпеки, внутрішніх справ і комунікацій, а також балотувалася на пост лідера Ліберально-демократичної партії у 2021 і 2024 роках. Раніше в жовтні вона обійшла чотирьох осіб і стала головою партії, а у вівторок вона стала прем'єр-міністеркою Японії після голосування під час позачергової сесії парламенту. Тепер Японія очікує, що Санае-сан правитиме залізною рукою. Фокус зібрав усе, що про неї відомо.

Санае Такаїчі — перша жінка на посаді прем'єр-міністра в Японії

Плани Санае Такаїчі — дружба зі США та антимігрантська політика

Такаїчі — видатний критик зусиль Китаю з розширення військового та економічного впливу в регіоні і закликала Японію до активніших дій зі зміцнення свого оборонного потенціалу. Вона також є переконаною прихильницею повернення до "абеноміки" — платформи низьких відсоткових ставок у поєднанні з широкими державними витратами.

Очікується, що на своїй посаді Такаїчі спробує розв'язати такі проблеми, як зростання цін на продукти харчування, стагнація заробітної плати, нарощування військової потужності Китаю в Південно-Китайському морі та проблеми, пов'язані зі старінням населення Японії.

Їй також необхідно буде налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом, який, як очікується, відвідає Японію наступного тижня під час своєї поїздки Азією. Японія і США все ще опрацьовують деталі торговельної угоди.

Під час кампанії вона скористалася хвилею антиіммігрантських настроїв. Такаїчі заявила, що Японії слід створити "центр управління" з питань, пов'язаних з іноземцями. Вона також звинуватила туристів у тому, що вони штовхають улюблених оленів у Нарі, звідки вона родом, і підтягуються на воротах біля священних місць.

Як і інші японські консерватори, Такаїчі стверджує, що звірства японців під час Другої світової війни були перебільшені. Вона регулярно відвідує храм Ясукуні в Токіо, меморіал на честь загиблих на війнах японців, включно з воєнними злочинцями класу А Другої світової війни, що щоразу викликає бурхливий скандал у Китаї та Південній Кореї. І після перемоги на виборах назвала Ясукуні "місцем спочинку полеглих на війні та святилищем миру".

Її сходження відображає прагнення правлячої Ліберально-демократичної партії, яку вона очолює, до змін після поразок на виборах торік, а також спробу партії відреагувати на щораз більшу силу правих угруповань у Японії.

Як Санае Такаїчі стала політиком

64-річна Санае Такаїчі виросла в префектурі Нара в центральній Японії. Вона — незвична фігура в японській політиці високого рівня, оскільки не належить до сім'ї видатних політиків. Її мати працювала в місцевому поліцейському управлінні, а батько — на заводі з виробництва автозапчастин. Вперше її обрали до парламенту 1993 року. Вона писала у своїх мемуарах, що мріяла жити в замку і про свої амбіції, чому її мати намагалася протистояти: та веліла їй бути "червоною трояндою", закликаючи її "зберігати жіночу грацію, але водночас мати шипи, щоб протистояти гріху".

Санае Такаїчі обожнює мотоцикли та хеві-метал Фото: Соцсети

Вона навчалася в Університеті Кобе, де грала на барабанах у рок-групі та їздила на мотоциклі. Після закінчення університету вона деякий час прожила в США, проходячи стажування у члена Палати представників Патриції Шредер, демократки з Колорадо. Такаїчі любить музику Iron Maiden і Deep Purple.

Санае Такаїчі вдалося стати політиком у консервативній Японії Фото: Соцсети

У 2000-х роках Такаїчі стала союзницею Сіндзо Абе, який згодом став прем'єр-міністром, який обіймав цю посаду довгі роки. Абе був убитий 2022 року після виходу у відставку. Як і Абе, вона підтримувала внесення поправок до пацифістської Конституції, що було суперечливою позицією в країні, яка побоюється воєнної агресії.

Санае Такаїчі відкриває пам'ятник Сіндзо Абе Фото: The Asahi Shimbun

Санае Такаїчі часто називала своїм прикладом колишню прем'єр-міністерку Великої Британії "залізну леді" Маргарет Тетчер. Одного разу вона назвала мемуари Тетчер "своїм скарбом".

У міру зростання її популярності особисте життя Санае Такаїчі опинилося під пильною увагою. У 2004 році вона вийшла заміж за Таку Ямамото, іншого політика ЛДП. У 2017 році вони розлучилися (Санае Такаїчі заявила, що у пари вдома були запеклі політичні суперечки), а 2021 року знову одружилися. Тоді Ямамото взяв прізвище Такаїчі, що є рідкістю в патріархальній культурі Японії.

Санае Такаїчі вже пообіцяла працювати на благо Японії та японців: "Я відмовлюся від балансу між роботою та особистим життям. Я буду скромною".

