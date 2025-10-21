Железная леди против Китая: какой будет политика новой премьер-министра Японии Санаэ Такаичи

Санаэ Такаичи, ветеран консервативного парламента Японии, на которую оказала влияние Маргарет Тэтчер, победила на выборах, став первой женщиной премьер-министром в истории Японии.

Санаэ Такаичи — одна из немногих женщин, достигших высших государственных постов в Японии. Она занимала пост министра, курируя вопросы экономической безопасности, внутренних дел и коммуникаций, а также баллотировалась на пост лидера Либерально-демократической партии в 2021 и 2024 годах. Ранее в октябре она обошла четырех человек и став главой партии, а во вторник она стала премьер-министром Японии после голосования в ходе внеочередной сессии парламента. Теперь Япония ожидает, что Санаэ-сан будет править железной рукой. Фокус собрал все, что о ней известно.

Санаэ Такаичи - первая женщина на посту премьер-министра в Японии

Планы Санаэ Такаичи – дружба с США и антимигрантская политика

Такаичи – видный критик усилий Китая по расширению военного и экономического влияния в регионе и призывала Японию к более активным действиям по укреплению своего оборонного потенциала. Она также является убежденной сторонницей возвращения к "абэномике" — платформе низких процентных ставок в сочетании с широкими государственными расходами.

Ожидается, что на своем посту Такаичи попытается решить такие проблемы, как рост цен на продукты питания, стагнация заработной платы, наращивание военной мощи Китая в Южно-Китайском море и проблемы, связанные со старением населения Японии.

Ей также необходимо будет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, который, как ожидается, посетит Японию на следующей неделе в ходе своей поездки по Азии. Япония и США все еще прорабатывают детали торгового соглашения.

В ходе кампании она воспользовалась волной антииммигрантских настроений. Такаичи заявила, что Японии следует создать "центр управления" по вопросам, связанным с иностранцами. Она также обвинила туристов в том, что они пинают любимых оленей в Наре, откуда она родом, и подтягиваются на воротах у священных мест.

Как и другие японские консерваторы, Такаичи утверждает, что зверства японцев во время Второй мировой войны были преувеличены. Она регулярно посещает храм Ясукуни в Токио, мемориал в честь погибших на войнах японцев, включая военных преступников класса А Второй мировой войны, что каждый раз вызывает бурный скандал в Китае и Южной Корее. И после победы на выборах назвала Ясукуни "местом упокоения павших на войне и святилищем мира".

Ее восхождение отражает стремление правящей Либерально-демократической партии, которую она возглавляет, к переменам после поражений на выборах в прошлом году, а также попытку партии отреагировать на растущую силу правых группировок в Японии.

Как Санаэ Такаичи стала политиком

64-летняя Санаэ Такаичи выросла в префектуре Нара в центральной Японии. Она — необычная фигура в японской политике высокого уровня, поскольку не принадлежит к семье видных политиков. Ее мать работала в местном полицейском управлении, а отец — на заводе по производству автозапчастей. Впервые она была избрана в парламент в 1993 году. Она писала в своих мемуарах, что мечтала жить в замке и о своих амбициях, чему ее мать пыталась противостоять: та велела ей быть "алой розой", призывая ее "сохранять женскую грацию, но при этом обладать шипами, чтобы противостоять греху".

Санаэ Такаичи обожает мотоциклы и хэви-метал Фото: Соцсети

Она училась в Университете Кобе, где играла на барабанах в рок-группе и ездила на мотоцикле. После окончания университета она некоторое время прожила в США, проходя стажировку у члена Палаты представителей Патриции Шредер, демократки из Колорадо. Такаичи любит музыку Iron Maiden и Deep Purple.

Санаэ Такаичи удалось стать политиком в консервативной Японии Фото: Соцсети

В 2000-х годах Такаичи стала союзницей Синдзо Абэ, который впоследствии стал премьер-министром, занимавшим этот пост долгие годы. Абэ был убит в 2022 году после ухода в отставку. Как и Абэ, она поддерживала внесение поправок в пацифистскую Конституцию, что было спорной позицией в стране, опасающейся военной агрессии.

Санаэ Такаичи открывает памятник Синдзо Абэ Фото: The Asahi Shimbun

Санаэ Такаичи часто называла своим примером бывшую премьер-министра Великобритании "железную леди" Маргарет Тэтчер. Однажды она назвала мемуары Тэтчер "своим сокровищем".

По мере роста ее известности личная жизнь Санаэ Такаичи оказалась под пристальным вниманием. В 2004 году она вышла замуж за Таку Ямамото, другого политика ЛДП. В 2017 году они развелись (Санаэ Такаичи заявила, что у пары дома были ожесточенные политические споры), а в 2021 году снова поженились. Тогда Ямамото взял фамилию Такаичи, что является редкостью в патриархальной культуре Японии.

Санаэ Такаичи уже пообещала работать на благо Японии и японцев: "Я откажусь от баланса между работой и личной жизнью. Я буду скромной".

