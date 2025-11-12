В'ятрович розкритикував новий законопроєкт: "Наступ на українську мову"

Держслужба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) розіслала на узгодження профільним відомствам новий законопроєкт про внесення змін до законів про державну мову та "Про національні меншини (спільноти) України".

Історик і колишній керівник Інституту пам'яті Володимир В'ятрович попереджає, що ухвалення цих змін сприятиме наступу російської мови на українську. Про це він написав у Facebook, озвучивши підводні камені такої ініціативи депутатів.

За словами В'ятровича, ці ініціативи "можна ставити врівень із сумно відомим законом Ківалова-Колесніченка або русифікаторськими проєктами, які вносить прямо із СІЗО обвинувачений у державній зраді депутат Шуфрич".

"Законопроєкт грубо втручається в закон про державну мову, штучно вносячи до нього зміни щодо захисту національних меншин, передбачає застосування замість української мови меншин (читай: російської) у сферах надання послуг, спортивних змагань, у наукових виданнях і конференціях. Причому йдеться не про угорську, румунську чи польську мови, які нарівні з англійською та іншими мовами ЄС і так можуть широко використовуватися в науці, освіті й культурі, а про інші мови, насамперед російську", — упевнений він.

В'ятрович також зазначає, що небезпечні ці зміни і для закону про нацменшини України, оскільки роблять необов'язковим використання державної мови на засіданнях місцевих рад та інших офіційних заходах влади.

"Проєкт пропонує поширити на цілі райони включно з населеними пунктами, де взагалі немає представників меншин. Така мовленнєва регіоналізація не має нічого спільного з реальним захистом прав меншин і є відвертим сприянням сепаратизму та фрагментації країни", — попереджає автор посту.

Серед інших тривожних дзвіночків чергової атаки на українську мову В'ятрович також називає зростання рівня русифікації київських школярів, збільшення споживання українцями російської музики та відеоконтенту, зняття з пленарного засідання урядового законопроєкту щодо правильного перекладу Європейської хартії мови, захищених Хартією, а також той момент, що віцепрем'єр Тарас Качка відправив на узгодження до Будапешта зміни в законодавство про мову освіти, які в разі схвалення буде внесено до парламенту.

Щодо української влади в мовній політиці, то її дії він назвав "бездіяльністю, яка нерідко межує з саботажем, а по суті — приєднанням до російського наступу на українську мову".

З огляду на це В'ятрович і низка громадських організацій закликали владу не вносити й не ухвалювати жодних законів, що послаблюють позиції української мови, припинити практику залаштункового узгодження українськими урядовцями законопроєктів, що стосуються мовних питань, з іноземними державами за спиною українського суспільства й парламенту, прискорити розробку й ухвалення законодавчих змін, спрямованих на посилення захисту державної мови, протидію русифікації й підтримку створення й поширення української мови, а також на підтримку створення, розповсюдження та поширення української мови в Україні.

"Під час війни за ідентичність дієва і наступальна мовна політика — це не побажання, а нагальна потреба, без якої в України немає майбутнього", — підсумував В'ятрович.

