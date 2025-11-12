Вятрович раскритиковал новый законопроект: "Наступление на украинский язык"

Госслужба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) разослала на согласование профильным ведомствам новый законопроект о внесении изменений в законы о государственном языке и "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины".

Историк и бывший руководитель Института памяти Владимир Вятрович предупреждает, что принятие этих изменений будет способствовать наступлению русского языка на украинский. Об этом он написал в Facebook, озвучив подводные камни такой инициативы депутатов.

По словам Вятровича, эти инициативы "можно ставить вровень с печально известным законом Кивалова-Колесниченко или русификаторскими проектами, которые вносит прямо из СИЗО обвиняемый в государственной измене депутат Шуфрич".

"Законопроект грубо вмешивается в закон о государственном языке, искусственно внося в него изменения о защите национальных меньшинств, предусматривает применение вместо украинского языка меньшинств (читай: русского) в сферах предоставления услуг, спортивных соревнований, в научных изданиях и конференциях. Причем речь идет не о венгерском, румынском или польском языках, которые наравне с английским и другими языками ЕС и так могут широко использоваться в науке, образовании и культуре, а о других языках, прежде всего русском", – уверен он.

Вятрович также отмечает, что опасны эти изменения и для закона о нацменьшинствах Украины, поскольку делают необязательным использование государственного языка на заседаниях местных советов и других официальных мерах власти.

"Проект предлагает распространить на целые районы включая населенные пункты, где вообще нет представителей меньшинств. Такая речевая регионализация не имеет ничего общего с реальной защитой прав меньшинств и является откровенным содействием сепаратизму и фрагментации страны", – предупреждает автор поста.

Среди других тревожных звоночков очередной атаки на украинский язык Вятрович также называет рост уровня русификации киевских школьников, увеличение потребления украинцами российской музыки и видеоконтента, снятие с пленарного заседания правительственного законопроекта о правильном переводе Европейской хартии языка защищенных Хартией, а также тот момент, что вице-премьер Тарас Качка отправил на согласование в Будапешт изменения в законодательство о языке образования, которые в случае одобрения будут внесены в парламент.

Что касается украинской власти в языковой политике, то ее действия он назвал "нередко граничащим с саботажем бездействием, а по сути присоединением к русскому наступлению на украинский язык".

Исходя из этого Вятрович и ряд общественных организаций призвали власти не вносить и не принимать никакие законы, послабляющие позиции украинского языка, прекратить практику закулисного согласования украинскими правительственными чиновниками законопроектов, касающихся языковых вопросов, с иностранными государствами за спиной украинского общества и парламента, ускорить разработку и принятие законодательных изменений, направленных на усиление защиты государственного языка, противодействие русификации и поддержку создания и распространения украинского культурного продукта и так далее.

"Во время войны за идентичность действенная и наступательная языковая политика – это не пожелание, а насущная потребность, без которой у Украины нет будущего", – подытожил Вятрович.

