"Одевают кандалы русского": омбудсмен призвала прививать украинский язык с роддома

Языковой омбудсмен Елена Ивановская признала "откат" в популяризации украинского языка среди молодежи и рост количества русскоязычных детей. Она отметила, что погружать детей в украиноязычную среду нужно еще с роддома.

По мнению уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской, сегодня украинцы привыкли к войне и начали снова возвращаться к языку страны-агрессора. В опубликованном 29 сентября интервью "РБК-Украина" она отметила, что тревожная тенденция наблюдается прежде всего в сфере образования.

Ивановская подчеркнула, что Украина является демократическим государством, и власть не может заставлять матерей разговаривать на украинском языке с детьми на детских площадках или в частных пространствах.

"Но здесь возникает вопрос к родителям: для какого государства вы воспитываете своего ребенка? Потому что языковые привычки формируются именно в детстве, и если мама бессознательно "одевает на ребенка оковы" русской речи, то потом трудно будет их сбросить", — отметила омбудсмен.

По ее словам, поскольку насилие и "дикие методы" в решении этой проблемы неприемлемы, главными демократическими путями остаются просвещение и пример.

По мнению Ивановской, прививать любовь к украинскому языку необходимо с рождения.

"Начинать стоит еще с роддома: вместе с базовыми вещами дарить семье украинскую книгу, диск с колыбельными, памятку для родителей, которая бы напоминала о ценности и цене языка и его значение в формировании характера и судьбы младенца", — сказала уполномоченная по защите государственного языка.

Ивановская отметила, что когда украинский язык будет ассоциироваться у ребенка с теплом и домом, он сам естественно будет выбирать его для общения.

Напомним, в опубликованном 14 сентября интервью уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская ответила, появятся ли языковые патрули в Украине. Она отметила, что такой подход не соответствует ее стратегии и только навредил бы развитию языковой политики.

Также языковой омбудсмен защитила Верку Сердючку, которую украинцы критиковали за русскоязычные песни на концертах. По мнению Елены Ивановской, Андрей Данилко использует для образа Сердючки так называемый "макаронический язык", который можно считать "стебом", а не классическим русским.