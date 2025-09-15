Нужна поддержка, а не давление: омбудсмен рассказала, появятся ли языковые патрули в Украине

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что создание языковых патрулей не предусмотрено ее стратегией. Она подчеркнула, что такой подход только вредил бы развитию языковой политики.

Новая уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заверила, что идея создания "языковых патрулей" не соответствует ее видению работы. Об этом она рассказала в интервью "Главкому".

По словам Ивановской, главная цель ее деятельности — обеспечение надлежащего функционирования украинского языка в обществе без репрессивных или принудительных методов.

"Не может быть и речи о каких-то патрулях. Украинский должен утверждаться путем поддержки и развития, а не давления", — подчеркнула омбудсмен.

Она пояснила, что вместо контролирующих механизмов работа офиса уполномоченного будет сосредоточена на взаимодействии с органами власти, образовательными учреждениями и Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

По словам Ивановской, именно партнерская модель сотрудничества позволит сделать украинский языком ежедневного использования во всех сферах жизни.

"Ключевая задача — создавать условия, чтобы гражданам было удобно и естественно пользоваться украинским", — сказала она.

Омбудсмен также подчеркнула, что идея "языковых патрулей" была спекулятивной еще во время принятия закона о государственном языке, и сейчас она не имеет никакой практической основы.

"Это больше политический миф, чем реальность. В нашей деятельности такого инструмента никогда не будет", — резюмировала Ивановская.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в 2019 году. После его принятия некоторые политики распространяли утверждения о возможном появлении "языковых инспекторов" или "патрулей". Предыдущие уполномоченные неоднократно отрицали эти предположения.

