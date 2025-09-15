Потрібна підтримка, а не тиск: омбудсменка розповіла, чи з'являться мовні патрулі в Україні

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що створення мовних патрулів не передбачено її стратегією. Вона наголосила, що такий підхід лише шкодив би розвитку мовної політики.

Нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запевнила, що ідея створення "мовних патрулів" не відповідає її баченню роботи. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Главкому".

За словами Івановської, головна мета її діяльності — забезпечення належного функціонування української мови в суспільстві без репресивних чи примусових методів.

"Не може бути й мови про якісь патрулі. Українська має утверджуватися шляхом підтримки та розвитку, а не тиску", – наголосила омбудсменка.

Вона пояснила, що замість контролюючих механізмів робота офісу уповноваженої зосереджуватиметься на взаємодії з органами влади, освітніми установами та Національною комісією зі стандартів державної мови.

За словами Івановської, саме партнерська модель співпраці дозволить зробити українську мовою щоденного використання в усіх сферах життя.

"Ключове завдання – створювати умови, щоб громадянам було зручно й природно користуватися українською", – сказала вона.

Омбудсменка також підкреслила, що ідея "мовних патрулів" була спекулятивною ще під час ухвалення закону про державну мову, і зараз вона не має жодного практичного підґрунтя.

"Це більше політичний міф, ніж реальність. У нашій діяльності такого інструменту ніколи не буде", – резюмувала Івановська.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності у 2019 році. Після його ухвалення деякі політики поширювали твердження про можливу появу "мовних інспекторів" чи "патрулів". Попередні уповноважені неодноразово заперечували ці припущення.

