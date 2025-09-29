"Одягають кайдани російської": омбудсманка закликала прищеплювати українську мову з пологового

Мовна омбудсманка Олена Івановська визнала "відкат" у популяризації української мови серед молоді та зростання кількості російськомовних дітей. Вона зазначила, що занурювати дітей в україномовне середовище потрібно ще з пологового будинку.

На думку уповноваженої з захисту державної мови Олени Івановської, сьогодні українці звикли до війни та почали знову повертатися до мови країни-агресорки. В опублікованому 29 вересня інтерв'ю "РБК-Україна" вона зазначила, що тривожна тенденція спостерігається насамперед у сфері освіти.

Івановська наголосила, що Україна є демократичною державою, і влада не може змушувати матерів розмовляти українською мовою з дітьми на дитячих майданчиках чи у приватних просторах.

"Але тут виникає запитання до батьків: для якої держави ви виховуєте свою дитину? Бо мовні звички формуються саме в дитинстві, і якщо мама несвідомо "одягає на дитину кайдани" російського мовлення, то потім важко буде їх скинути", — зазначила омбудсманка.

За її словами, оскільки насильство та "дикі методи" у розв'язанні цієї проблеми неприйнятні, головними демократичними шляхами лишаються просвітництво та приклад.

На думку Івановської, прищеплювати любов до української мови необхідно від народження.

"Починати варто ще з пологового будинку: разом із базовими речами дарувати родині українську книжку, диск із колисковими, пам’ятку для батьків, яка б нагадувала про цінність і ціну мови та її значення у формуванні характеру та долі немовляти", — сказала уповноважена з захисту державної мови.

Івановська зазначила, що коли українська мова асоціюватиметься у дитини з теплом і домом, вона сама природно обиратиме її для спілкування.

