"Розкачка пішла": Корчинський стверджує, що в Україні "готується Майдан" після "плівок Міндіча"

Український президент Володимир Зеленський може зіткнутися з великим негативом з боку недругів на тлі корупційного скандалу в енергетиці.

На думку голови партії "Братство" Дмитра Корчинського, за часів війни та хаосу державні інституції — те, що дає змогу триматися на плаву, і однією з таких є президент, якого зараз хочуть прибрати. Про це він заявив на своєму каналі.

"Ця інституція. — Головний Верховнокомандувач — на ній під час війни багато чого тримається. Це цвях, на якому висить держава. І не потрібно, щоб цей цвях видерли зі стіни або розхитали. А його зараз розхитують", — зазначає Корчинський, маючи на увазі події, які відбуваються в країні та у світі щодо України.

За його словами, прокремлівські та проамериканські політики нібито одночасно активізують інформаційно-політичну кампанію за повалення влади в Україні та намагаються спровокувати вуличні протести.

"Щодо вуличних протестів, вони вже готуються. Готується Майдан, вуличні заворушення, спроби підірвати фронт, і в цьому вже задіяні серйозні люди. Зокрема, мери деяких міст задіяні або колишні мери", — зазначає автор відео.

Одним із таких він називає Геннадія Труханова, ексміського голову Одеси, який, на його думку, може очолити вуличні протести в місті проти центральної влади, хоча "має сидіти".

Він також згадав мера Києва Віталія Кличка, сказав про спроби втягнути в протистояння мера Львова Андрія Садового, а також озвучив ім'я п'ятого президента Петра Порошенка.

"Розкачка пішла. І в розкачку, ви ж розумієте, що це досить забезпечені люди, вони можуть гроші вкинути в розгойдування, плюс допоможуть московити", — упевнений Корчинський, додавши, що в соцмережі можуть влити сотні мільйонів, щоб домогтися "невротизації суспільства" і врешті-решт вивести людей на вулицю.

На момент підготовки матеріалу ніхто зі згаданих автором відео людей ніяк не прокоментував його слова.

В Facebook Корчинський у деталях описав своє бачення того, як у країні хочуть поміняти владу "на більш компромісну". Зокрема, він назвав звернув увагу на вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України і засуджують російську окупацію Криму та інших регіонів, підозру німецької прокуратури в причетності ексначальника Генштабу ЗСУ Валерія Залужного до підриву "Північного потоку", оприлюднення НАБУ "плівок Міндіча" і посилення ударів ЗС РФ по енергетиці України з метою спровокувати тотальний блекаут.

Раніше Корчинський заявляв, що під час нападів на ТЦК військові повинні відкривати вогонь у відповідь. За його словами, бійці його батальйону не бачать великої різниці між тими, хто нападав на співробітників військкоматів, і окупантами.

Він також заявляв, що мобілізаційний вік військовозобов'язаних чоловіків в Україні можна знизити хоч до 14 років, якщо країна опиниться на межі знищення.