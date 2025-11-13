"Раскачка пошла": Корчинский утверждает, что в Украине "готовится Майдан" после "пленок Миндича"

Украинский президент Владимир Зеленский может столкнуться с крупным негативом со стороны недругов на фоне коррупционного скандала в энергетике.

По мнению главы партии "Братство" Дмитрия Корчинского, во времена войны и хаоса государственные институции – то, что позволяет держаться на плаву, и одной из таких является президент, которого сейчас хотят убрать. Об этом он заявил на своем канале.

"Эта институция. – Главный Верховнокомандующий – на ней во время войны много чего держится. Это гвоздь, на котором висит государство. И не нужно, чтобы этот гвоздь выдрали со стены или расшатали. А его сейчас расшатывают", – отмечает Корчинский, имея в виду события, которые происходят в стране и в мире по отношению к Украине.

По его словам, прокремлевские и проамериканские политики якобы одновременно активизируют информационно-политическую кампанию за свержение власти в Украине и пытаются спровоцировать уличные протесты.

Відео дня

"Касательно уличных протестов, они уже готовятся. Готовится Майдан, уличные беспорядки, попытки подорвать фронт, и в этом уже задействованы серьезные люди. В частности, мэры некоторых городов задействованы или бывшие мэры", – отмечает автор видео.

Одним из таких он называет Геннадия Труханова, экс-городского голову Одессы, который, по его мнению, может возглавить уличные протесты в городе против центральной власти, хотя "должен сидеть".

Он также упомянул мэра Киева Виталия Кличко, сказал о попытках втянуть в противостояние мэра Львова Андрея Садового, а также озвучил имя пятого президента Петра Порошенко.

"Раскачка пошла. И в раскачку, вы же понимаете, что это достаточно обеспеченные люди, они могут деньги вкинуть в раскачку, плюс помогут московиты", – уверен Корчинский, добавив, что в соцсети могут влить сотни миллионов, чтобы добиться "невротизации общества" и в конце концов вывести людей на улицу.

На момент подготовки материала никто из упомянутых автором видео людей никак не прокомментировал его слова.

В Facebook Корчинский в деталях описал свое видение того, как в стране хотят поменять власть "на более компромиссную". В частности он назвал обратил внимание на требование администрации президента США Дональда Трампа изъять из резолюции ООН формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и осуждающих российскую оккупацию Крыма и других регионов, подозрение немецкой прокуратуры в причастности экс-начальника Генштаба ВСУ Валерия Залужного к подрыву "Северного потока", обнародование НАБУ "пленок Миндича" и усиление ударов ВС РФ по энергетике Украины с целью спровоцировать тотальный блэкаут.

Ранее Корчинский заявлял, что во время нападений на ТЦК военные должны открывать огонь в ответ. По его словам, бойцы его батальона не видят большой разницы между нападавшими на сотрудников военкоматов и оккупантами.

Он также заявлял, что мобилизационный возраст военнообязанных мужчин в Украине можно снизить хоть до 14 лет, если страна окажется на грани уничтожения.