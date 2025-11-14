"Це електричний стілець": нардеп розповів, що чекає на наступників Галущенка і Гринчук

Якщо парламент ухвалить відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук, претендентам на посади, які звільнилися в уряді, потрібно готуватися до того, що ця робота легкою і вдячною не буде.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко каже, що охочих знайдеться чимало, але вони не готові до того, що на них чекає. За його словами, "тільки авантюристи можуть хотіти на цю посаду". Про це він заявив в ефірі програми "Суперпозиція".

"Це така посада, як електричний стілець. Тільки дурники можуть рватися туди і говорити: я зараз прийду туди. Вони не розуміють до кінця, наскільки взагалі... Ну це ж не тільки там корупція навколо Енергоатому. Там же взагалі розбалансовано все: енергоринок розбалансований, фінансові та регуляторні механізми ринку, його немає як такого цього ринку", — констатує парламентарій.

Новим міністрам доведеться ухвалювати вкрай непопулярні рішення, додає Кучеренко:

"Перше, що треба буде вимагати, вони будуть вимагати підвищення цін, тарифів, щоб покривати цим підвищенням те, що натворено до того. Якщо ви думаєте, що там хтось політичні дивіденди свої отримує, то це абсолютно велика помилка. На тлі абсолютно ймовірних атак, відключень, локальних блекаутів, та хто там популярний сильно буде".

Сам герой ефіру, який колись обіймав посаду міністра з житлово-комунального господарства України, на запитання журналістки, чи не хотів би спробувати себе на новій посаді, відповів, що не бачить себе у складі нинішнього уряду.

"Це повний хаос і безлад системи державного управління. Можна йти тільки під гарантії якогось дуже авторитетного і серйозного центру впливу, а де він — я зараз не розумію", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, 12 листопада відсторонений від посади на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі" міністр юстиції Герман Галущенко написав заяву про відставку, як і міністерка енергетики Світлана Гринчук, яку підозрюють у близьких стосунках із колегою. Верховна Рада має розглянути їх на найближчому засіданні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про виведення обох міністрів зі складу РНБО.

Усе це сталося на тлі викриття детективами Національного антикорупційного бюро схеми незаконної легалізації коштів в "Енергоатомі". Рішення про їхнє звільнення має ухвалити Верховна Рада на сесії 18 листопада. Перед тим на позачерговому засіданні уряду міністра юстиції Галущенка було відсторонено від виконання обов'язків.