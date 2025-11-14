"Это электрический стул": нардеп рассказал, что ждет преемников Галущенко и Гринчук

Если парламент примет отставку министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, соискателям на освободившиеся должности в правительстве нужно готовиться к тому, что эта работа легкой и благодарной не будет.

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко говорит, что желающих найдется немало, но они не готовы к тому, что их ждет. По его словам, "только авантюристы могут хотеть на эту должность". Об этом он заявил в эфире программы "Суперпозиция".

"Это такая должность, как электрический стул. Только дурачки могут рваться туда и говорить: я сейчас приду туда. Они не понимают до конца, насколько вообще… Ну это же не только там коррупция вокруг Энергоатома. Там же вообще разбалансировано все: энергорынок разбалансирован, финансовые и регуляторные механизмы рынка, его нет как такового этого рынка", – констатирует парламентарий.

Новым министрам придется принимать крайне непопулярные решения, добавляет Кучеренко:

"Первое, что надо будет требовать, они будут требовать повышения цен, тарифов, чтобы покрывать этим повышением то, что натворено до того. Если вы думаете, что там кто-то политические дивиденды свои получает, то это абсолютно большая ошибка. На фоне абсолютно вероятных атак, отключений, локальных блэкаутов, да кто там популярный сильно будет".

Сам герой эфира, который когда-то занимал пост министра по жилищно-коммунального хозяйства Украины, на вопрос журналистки, не хотел бы попробовать себя на новой должности, ответил, что не видит себя в составе нынешнего правительства.

"Это полный хаос и беспорядок системы государственного управления. Можно идти только под гарантии какой-то очень авторитетного и серьезного центра влияния, а где он – я сейчас не понимаю", – объяснил нардеп.

Напомним, 12 ноября отстраненный от должности на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме" министр юстиции Герман Галущенко написал заявление об отставке, как и министр энергетики Светлана Гринчук, которую подозревают в близких отношениях с коллегой. Верховная Рада должна рассмотреть их на ближайшем заседании.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе обоих министров из состава СНБО.

Все это произошло на фоне разоблачения детективами Национального антикоррупционного бюро схемы незаконной легализации средств в "Энергоатоме". Решение об их увольнении должна принять Верховная Рада на сессии 18 ноября. Перед тем на внеочередном заседании правительства министр юстиции Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей.