УП повідомила, що СБУ готує Арахамії підозру в держзраді: у службі відповіли

Служба безпеки України спростувала інформацію про те, що відомство нібито готувало оголошення підозри в державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку за вказівкою з Офісу президента.

У СБУ заявили, що опубліковані в ЗМІ матеріали не більше ніж "інформаційне вкидання", повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела в СБУ.

"Жодних таких "вказівок", "прохань" або "натяків" з Офісу президента чи будь-якої іншої структури до СБУ не надходило", — заявили у відомстві.

Також там зазначили, що, згідно із законодавством, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України.

"Тому це інформаційне вкидання не має нічого спільного з реальністю", — наголосили в СБУ.

В Офісі генпрокурора також виступили зі спростуванням.

"Поширені твердження про начебто підготовлену чи узгоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення", — йдеться в офіційній заяві.

Що стосується інших осіб, згаданих у ЗМІ, зокрема — керівників інших правоохоронних органів, то з ними ситуація аналогічна.

"За наявності належних та юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно в межах закону. Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", що формують неправдиві уявлення", — зазначили в Офісі генпрокурора та наголосили, що їхнє відомство залишається поза політикою.

Ці заяви спровокував матеріал в "Українській правді" під назвою "Одна битва за іншою, або Зеленський між "Мідасом" і Трампом". Там, зокрема, йшлося про те, що в ОП нібито подумували про те, щоб у день зустрічі Зеленського з фракцією "Слуга народу" 20 листопада вручити очільнику Арахамії підозру в держзраді. У такий спосіб влада нібито намагалася знайти винуватців "зливу" у справі Тимура Міндіча.

Також у статті згадувалося, що глава ОП Андрій Єрмак поставив завдання підготувати підозру Клименку після публікації перших частин розслідування НАБУ і САП про корупцію в енергетиці.

На момент публікації матеріалу ні Клименко, ні Арахамія ситуацію ніяк не коментували.

