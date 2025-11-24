УП сообщила, что СБУ готовит Арахамии подозрение в госизмене: в службе ответили

Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что ведомство якобы готовило объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко по указке из Офиса президента.

В СБУ заявили, что опубликованные в СМИ материалы не более чем "информационный вброс", сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в СБУ.

"Никаких таких "указаний", "прошений" или "намеков" из Офиса президента или какой-либо другой структуры в СБУ не поступало", – заявили в ведомстве.

Также там отметили, что, согласно законодательству, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины.

"Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью", – подчеркнули в СБУ.

В Офисе генпрокурора также выступили с опровержением.

"Распространенные утверждения о якобы подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена", которую СБУ и ОГП вроде бы должны были вручить, не соответствуют действительности. Отсутствуют доказательства, которые могли бы стать основанием для такого процессуального решения", – говорится в официальном заявлении.

Відео дня

Что касается других лиц, упомянутых в СМИ, в том числе – руководителей других правоохранительных органов, то с ними ситуация аналогичная.

"При наличии надлежащих и юридически подтвержденных оснований решения о подозрении будут приниматься исключительно в рамках закона. Призываем медиа воздерживаться от распространения непроверенных слухов и односторонних "источников", формирующих ложные представления", – отметили в Офисе генпрокурора и подчеркнули, что их ведомство остается вне политики.

Эти заявления спровоцировал материал в "Украинской правде" под названием "Одна битва за другой, или Зеленский между "Мидасом" и Трампом". Там, среди прочего, шла речь о том, что в ОП якобы подумывали о том, чтобы в день встречи Зеленского с фракцией "Слуга народа" 20 ноября вручить главе Арахамии подозрение в госизмене. Таким образом власть якобы пыталась найти виновников "слива" по делу Тимура Миндича.

Также в статье упоминалось, что глава ОП Андрей Ермак поставил задачу подготовить подозрение Клименко после публикации первых частей расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетике.

На момент публикации материала ни Клименко, ни Арахамия ситуацию никак не комментировали.

Напомним, Арахамия высказался о проведении выборов в Украине.

Также сообщалось, что НАБУ подготовило подозрение секретарю СНБО и бывшему министру обороны Рустему Умерову. По словам парламентария, речь идет о вероятном хищении государственных средств.