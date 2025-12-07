"Ми за це гроші отримуємо": ГУР може прослуховувати кремлівських чиновників, — Буданов
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українська розвідка справді має можливість прослуховувати високопоставлених російських чиновників.
У коментарі кореспонденту РБК-Україна генерал Кирило Буданов підтвердив можливості української розвідки вести спостереження за кремлівськими чиновниками.
На запитання, чи може ГУР перехоплювати переговори кремлівських топів, Буданов відповів:
"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо".
Зазначимо, що заява прозвучала на тлі повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до витоку розмов радника Путіна Юрія Ушакова і спецпосланця Кирила Дмитрієва, які раніше з'явилися в західній пресі.
Примітно, що The Wall Street Journal навело слова одного з представників адміністрації президента США Дональда Трампа, який сказав, що до зливу причетна "іноземна розвідка", проте не уточнив, яка саме.
Тим часом якщо йдеться про "прослуховування" російських чиновників, які вели переговори з представником Білого дому Стівом Віткофом, то відповідно українські розвідники "отримують гроші" і за прослуховування американських високопосадовців.
Нагадаємо, сам помічник президента РФ Юрій Ушаков визнав, що підслуховування і "зливи" в політичному середовищі є звичайним явищем. Однак у випадку з витоком переговорів зі Стівом Віткоффом це загрожує, за словами кремлівського чиновника, руйнуванням відносин, які Москва налагодила з Вашингтоном.
Раніше Фокус докладно писав про витік розмови Ушакова з Дмитрієвим і спілкування Дмитрієва з Віткоффом. Витік обох розмов опублікувало агентство Bloomberg, не повідомивши, звідки отримали записи.