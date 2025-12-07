"Ми за це гроші отримуємо": ГУР може прослуховувати кремлівських чиновників, — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українська розвідка справді має можливість прослуховувати високопоставлених російських чиновників.

У коментарі кореспонденту РБК-Україна генерал Кирило Буданов підтвердив можливості української розвідки вести спостереження за кремлівськими чиновниками.

На запитання, чи може ГУР перехоплювати переговори кремлівських топів, Буданов відповів:

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо".

Зазначимо, що заява прозвучала на тлі повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до витоку розмов радника Путіна Юрія Ушакова і спецпосланця Кирила Дмитрієва, які раніше з'явилися в західній пресі.

Примітно, що The Wall Street Journal навело слова одного з представників адміністрації президента США Дональда Трампа, який сказав, що до зливу причетна "іноземна розвідка", проте не уточнив, яка саме.

Відео дня

Тим часом якщо йдеться про "прослуховування" російських чиновників, які вели переговори з представником Білого дому Стівом Віткофом, то відповідно українські розвідники "отримують гроші" і за прослуховування американських високопосадовців.

Нагадаємо, сам помічник президента РФ Юрій Ушаков визнав, що підслуховування і "зливи" в політичному середовищі є звичайним явищем. Однак у випадку з витоком переговорів зі Стівом Віткоффом це загрожує, за словами кремлівського чиновника, руйнуванням відносин, які Москва налагодила з Вашингтоном.

Раніше Фокус докладно писав про витік розмови Ушакова з Дмитрієвим і спілкування Дмитрієва з Віткоффом. Витік обох розмов опублікувало агентство Bloomberg, не повідомивши, звідки отримали записи.