"Мы за это деньги получаем": ГУР может прослушивать кремлевских чиновников, – Буданов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка действительно имеет возможность прослушивать высокопоставленных российских чиновников.

В комментарии корреспонденту РБК-Украина генерал Кирилл Буданов подтвердил возможности украинской разведки вести наблюдение за кремлевскими чиновниками.

На вопрос, может ли ГУР перехватывать переговоры кремлевских топов, Буданов ответил:

"Можем, да. Мы за это деньги получаем".

Отметим, что заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к утечке разговоров советника Путина Юрия Ушакова и спецпосланника Кирилла Дмитриева, которые ранее появились в западной прессе.

Примечательно, что The Wall Street Journal привел слова одного из представителя администрации президента США Дональда Трампа, который сказал, что к сливу причастна "иностранная разведка", однако не уточнил, какая именно.

Между тем если речь идет о "прослушке" российских чиновников, которые вели переговоры с представителем Белого дома Стивом Уиткофом, то соответственно украинские разведчики "получают деньги" и за прослушивание американских высокопоставленных лиц.

Напомним, сам помощник президента РФ Юрий Ушаков признал, что подслушивание и "сливы" в политической среде являются обычным явлением. Однако в случае с утечкой переговоров со Стивом Уиткоффом это грозит, по словам кремлевского чиновника, разрушением отношений, которые Москва наладила с Вашингтоном.

Ранее Фокус подробно писал об утечке разговора Ушакова с Дмитриевым и общения Дмитриева с Уиткоффом. Утечку обоих разговоров опубликовало агентство Bloomberg, не сообщив, откуда получили записи.