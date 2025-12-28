Повернення в Білий дім: що приніс Трамп США і світу в перший рік президентства, — NYT

20 січня 2026 року минає рік з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім. Свій другий президентський термін республіканець почав із різкого розвороту політики США, дистанціюючись від курсу адміністрації Джо Байдена. Імміграція, зовнішня політика, торгівля та ідеологічні питання стали ключовими напрямками, де Трамп має намір реалізувати найбільш радикальні зміни.

Журналісти The New York Times підбили підсумки першого року президентства Дональда Трампа й оцінили реальні наслідки його рішень для Сполучених Штатів і загалом для країн світу.

Імміграція: жорсткий розворот

Трамп зробив імміграцію одним із головних пунктів своєї передвиборчої кампанії, заявивши, що в разі повторного вступу на посаду він запровадить масштабні заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією. Тому одним із перших кроків Трампа стало фактичне закриття доступу до процедури отримання притулку для іноземних громадян, які нелегально перетинають кордон.

Паралельно США домоглися від Мексики посилення контролю міграційних потоків. Ці заходи дали швидкий ефект: кількість незаконних перетинів південно-західного кордону скоротилася до менш ніж 10 тисяч на місяць — мінімального показника за десятиліття.

Відео дня

Важливо

"Тягар для суспільства": Трамп заявив, що назавжди зупинить міграцію в США з "третього світу"

Водночас кампанія з депортацій виявилася менш масштабною, ніж обіцялося: за рік країну залишили близько 500 тисяч осіб. При цьому більшість депортованих не мали судимостей, а практика висилки в треті країни викликала критику правозахисників. Суттєво було урізано і прийом легальних біженців — фактично до історичного мінімуму.

Боротьба з наркокартелями

Ще під час кампанії він погрожував ударами по території Мексики, де, за даними американської влади, розташовані лабораторії з виробництва фентанілу — синтетичного опіоїду, що став основною причиною різкого зростання смертності від передозувань у США за останнє десятиліття.

Тому американський лідер досить жорстко взявся за наркокартелі, розпорядившись, щоб його адміністрація почала оголошувати такі угруповання терористичними організаціями.

Влітку Трамп таємно наказав американським військовим почати атаки на судна в міжнародних водах, підозрювані в контрабанді наркотиків і пов'язані з картелями. І якщо раніше боротьбою з морською наркоторгівлею займалася здебільшого Берегова охорона США — з перехопленнями суден і арештами екіпажів, — то з 2 вересня військові сили США атакували 29 таких суден. За даними адміністрації, внаслідок операцій загинуло 105 осіб.

На цьому тлі з'явилися ознаки того, що антинаркотичні операції можуть бути пов'язані з ширшим геополітичним порядком денним. Адміністрація Трампа зосередила значні військово-морські сили в Карибському басейні, а його радники обговорювали можливість застосування сили для зміни влади у Венесуелі, багатій на нафту.

Війни та дипломатія

Трампу не вдалося швидко зупинити війну Росії проти України, попри гучні обіцянки, зазначають аналітики NYT. Переговори тривають, але компромісу з ключових питань не знайдено.

Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці Фото: Twitter/The White House

Натомість нинішній очільник Білого дому зіграв помітну роль у досягненні угоди між Ізраїлем і ХАМАС, схваленої Радбезом ООН, хоча ситуація в Газі залишається нестабільною.

Спроби Трампа представити себе глобальним миротворцем часто супроводжувалися перебільшеннями: конфлікти в Африці та Південно-Східній Азії не були повністю врегульовані, попри заяви Білого дому. Резонансним стало і рішення завдати удару по іранських ядерних об'єктах, за яким, однак, послідувало оголошення про посередництво США в припиненні вогню.

Тарифи та економіка

Торгівельна політика стала одним із найбільш спірних аспектів другого терміну Трампа. США ввели масштабні мита проти Канади, Мексики, Китаю і десятків інших країн. У результаті ефективна ставка тарифів досягла максимуму з 1930-х років.

Торгова війна з Китаєм вдарила по американських фермерах і промисловості, а обіцяного повернення виробництв у США так і не відбулося — зайнятість у секторі продовжила знижуватися.

Економісти зазначають, що зростання цін для споживачів стало лише питанням часу, а юридична доля частини тарифів залишається невизначеною

Загалом перший рік другого терміну Дональда Трампа показав різкий і послідовний розворот політики США до жорсткого прагматизму, особливо в питаннях імміграції та торгівлі. При цьому гучні обіцянки про швидкі перемоги у зовнішній політиці та економічний ривок реалізовано лише частково, про що свідчить фактично відкрите питання з врегулюванням російсько-українського конфлікту, яке Трамп мав намір вирішити "за 24 години".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 грудня зустрінеться з американським колегою Дональдом Трампом у Флориді. Спочатку зустріч лідерів була запланована на 22:00 за київським часом, однак переговори розпочнуться на дві години раніше.