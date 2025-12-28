Возвращение в Белый дом: что принес Трамп США и миру в первый год президентства, — NYT

20 января 2026 года исполняется год с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Свой второй президентский срок республиканец начал с резкого разворота политики США, дистанцируясь от курса администрации Джо Байдена. Иммиграция, внешняя политика, торговля и идеологические вопросы стали ключевыми направлениями, где Трамп намерен реализовать наиболее радикальные изменения.

Журналисты The New York Times подвели итоги первого года президентства Дональда Трампа и оценили реальные последствия его решений для Соединенных Штатов и в целом для стран мира.

Иммиграция: жесткий разворот

Трамп сделал иммиграцию одним из главных пунктов своей предвыборной кампании, заявив, что в случае повторного вступления в должность он введет масштабные меры по борьбе с нелегальной миграцией. Поэтому одним из первых шагов Трампа стало фактическое закрытие доступа к процедуре получения убежища для иностранных граждан, нелегально пересекающих границу.

Параллельно США добились от Мексики усиления контроля миграционных потоков. Эти меры дали быстрый эффект: количество незаконных пересечений юго-западной границы сократилось до менее чем 10 тысяч в месяц — минимального показателя за десятилетия.

Відео дня

Важно

"Бремя для общества": Трамп заявил, что навсегда остановит миграцию в США из "третьего мира"

В то же время кампания по депортациям оказалась менее масштабной, чем обещалось: за год страну покинули около 500 тысяч человек. При этом большинство депортированных не имели судимостей, а практика высылки в третьи страны вызвала критику правозащитников. Существенно был урезан и прием легальных беженцев — фактически до исторического минимума.

Борьба с наркокартелями

Еще во время кампании он угрожал ударами по территории Мексики, где, по данным американских властей, расположены лаборатории по производству фентанила — синтетического опиоида, ставшего основной причиной резкого роста смертности от передозировок в США за последнее десятилетие.

Поэтому американский лидер достаточно жестко взялся за наркокартели, распорядившись, чтобы его администрация начала объявлять такие группировки террористическими организациями.

Летом Трамп тайно приказал американским военным начать атаки на суда в международных водах, подозреваемые в контрабанде наркотиков и связанные с картелями. И если ранее борьбой с морской наркоторговлей занималась в основном Береговая охрана США — с перехватами судов и арестами экипажей, — то с 2 сентября военные силы США атаковали 29 таких судов. По данным администрации, в результате операций погибли 105 человек.

На этом фоне появились признаки того, что антинаркотические операции могут быть связаны с более широкой геополитической повесткой. Администрация Трампа сосредоточила значительные военно-морские силы в Карибском бассейне, а его советники обсуждали возможность применения силы для смены власти в Венесуэле, богатой нефтью.

Войны и дипломатия

Трампу не удалось быстро остановить войну России против Украины, несмотря на громкие обещания, отмечают аналитики NYT. Переговоры продолжаются, но компромисс по ключевым вопросам не найден.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Фото: Twitter/The White House

Зато нынешний глава Белого дома сыграл заметную роль в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС, одобренного Совбезом ООН, хотя ситуация в Газе остается нестабильной.

Попытки Трампа представить себя глобальным миротворцем часто сопровождались преувеличениями: конфликты в Африке и Юго-Восточной Азии не были полностью урегулированы, несмотря на заявления Белого дома. Резонансным стало и решение нанести удар по иранским ядерным объектам, за которым, однако, последовало объявление о посредничестве США в прекращении огня.

Тарифы и экономика

Торговая политика стала одним из самых спорных аспектов второго срока Трампа. США ввели масштабные пошлины против Канады, Мексики, Китая и десятков других стран. В результате эффективная ставка тарифов достигла максимума с 1930-х годов.

Торговая война с Китаем ударила по американским фермерам и промышленности, а обещанного возвращения производств в США так и не произошло — занятость в секторе продолжила снижаться.

Экономисты отмечают, что рост цен для потребителей стал лишь вопросом времени, а юридическая судьба части тарифов остается неопределенной

В целом первый год второго срока Дональда Трампа показал резкий и последовательный разворот политики США к жесткому прагматизму, особенно в вопросах иммиграции и торговли. При этом громкие обещания о быстрых победах во внешней политике и экономическом рывке реализованы лишь частично, о чем свидетельствует фактически открытый вопрос с урегулированием российско-украинского конфликта, который Трамп намеревался решить “за 24 часа”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде. Изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени, однако переговоры начнутся на два часа раньше.