Встречу Зеленского и Трампа перенесли: что известно: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня встретится с американским коллегой Дональдом Трампом во Флориде.

Однако их встреча была перенесена. Об этом говорится в сообщении Белого дома с расписанием президента Трампа.

Как известно, изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). То есть, встреча лидеров будет на два часа раньше, чем планировалось изначально.

Встреча Зеленского и Трампа — что известно

26 декабря утром Зеленский анонсировал свой визит во Флориду для сверхважных переговоров в Мар-а-Лаго, где планируется его встреча с Трампом. На ней намерены финализировать условия мирного плана.

По словам Владимира Зеленского, совместный украинско-американский 20-пунктный план уже почти согласован и требует окончательных политических решений, которые могут быть обсуждены только на самом высоком уровне. В частности президенты Украины и США будут говорить о гарантиях безопасности для Украины, экономическом сотрудничестве и возможных территориальных аспектах будущих договоренностей.

В частности, Зеленский заявил, что готов вынести мирный план Дональда Трампа на голосование на референдуме. В то же время план Трампа все еще предусматривает территориальные уступки Украины, в частности отказ от территорий в Донецкой области, которая контролируется украинскими военными. Президент Украины надеется, что ему удастся улучшить эти условия, а если нет — ему придется получить поддержку этого решения от украинского народа.