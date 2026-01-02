Буданов може стати для Зеленського гарантом безпеки, — Фесенко

Призначення глави Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, вельми ефективного на своїй посаді, на посаду керівника Офісу президента викликало жваві дискусії, і багато хто бачить у цьому не просто призначення, а щось більше.

На думку політолога Володимира Фесенка, перехід Буданова в ОП з погляду інтересів президента Володимира Зеленського — досить логічний і досить сильний крок.

"Це позитив з точки зору іміджу. Президентський штаб очолить герой війни, людина з переважно позитивною репутацією. Це адекватно умовам війни, особливо її нинішньому етапу. Це авторитетна і сильна фігура, яка контролює одну з найпотужніших спецслужб у країні", — пише він, вважаючи, що новина про призначення Буданова напружила і противників Зеленського, і деяких представників президентської команди, які мріяли про посилення впливу. Фесенко не виключає, що це може бути зроблено і як певна противага активності НАБУ навколо глави держави.

Відео дня

Політолог пише, що це буде сприйматися не просто як відновлення або навіть як посилення його впливу.

Автор не виключає, що під керівництвом Буданова ОП може неформально і неофіційно перетворитися на центральну військову адміністрацію України.

Також Фесенко висловився про дві основні версії таких кадрових рішень.

Згідно з першою, Зеленський готує свого наступника.

"Можливо, і навіть не просто наступника, а ще й гаранта власної безпеки вже зараз і після відходу з посади глави держави. Однак для майбутніх змаганнях за посаду президента України статус керівника Офісу президента України є не найкращим майданчиком. Я вже писав про те, що жодна людина після цієї посади не зробила успішної політичної кар’єри в Україні. Може, Буданов стане виключенням з цього правила? Подивимось", – йдеться в публікації.

За другою версією, у такий спосіб Зеленський хоче нейтралізувати потенційного конкурента в боротьбі за президентське крісло, оскільки Буданова часто називають серед лідерів електоральних симпатій.

"Але головним потенційним конкурентом для Зеленського на майбутніх президентських перегонах є не Буданов, а Залужний", — підкреслює Фесенко.

І якщо при будь-якому розкладі для Зеленського це призначення є логічним, то ось навіщо це Буданову, у автора виникає питання:

"Кажуть, що президенту України не можна відмовити. Напевно, так. Але нова робота і новий статус стануть дуже непростим викликом для Буданова. Він звик до зовсім іншої діяльності. Подивимося, як у нього вийде на новому місці і зовсім з іншими функціями".

Призначення Кирила Буданова главою Офісу президента: що відомо

2 січня Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із Кирилом Будановим і запропонував йому обійняти посаду керівника Офісу Президента України. Глава ГУР МО вже незабаром написав у соцмережах, що прийняв пропозицію глави держави, і для нього це "честь".

На думку оглядачів The New York Times, призначення начальника ГУР Кирила Буданова на посаду глави Офісу президента України може бути важливим для мирних переговорів зі США.

Сьогодні ж Зеленський назвав ім'я нового глави ГУР МО. Його очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

Нагадаємо, навіщо Зеленському Буданов.

Також повідомлялося про основні питання, які виникли у зв'язку з новим призначенням Буданова.