Буданов может стать для Зеленского гарантом безопасности, – Фесенко

Назначение главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, весьма эффективного на своей должности, на пост руководителя Офиса президента вызвало оживленные дискуссии, и многие видят в этом не просто назначение, а нечто большее.

По мнению политолога Владимира Фесенко, переход Буданова в ОП с точки зрения интересов президента Владимира Зеленского – достаточно логичный и достаточно сильный шаг.

"Это позитив с точки зрения имиджа. Президентский штаб возглавит герой войны, человек с преимущественно положительной репутацией. Это адекватно условиям войны, особенно ее нынешнему этапу. Это авторитетная и сильная фигура, контролирующая одну из самых мощных спецслужб в стране", – пишет он, считая, что новость о назначении Буданова напрягла и противников Зеленского, и некоторых представителей президентской команды, мечтавших об усилении влияния. Фесенко не исключает, что это может быть сделано и как определенный противовес активности НАБУ вокруг главы государства.

Відео дня

Политолог пишет, что это будет восприниматься не просто как восстановление или даже как усиление его влияния.

Автор не исключает, что под руководством Буданова ОП может неформально и неофициально превратиться в центральную военную администрацию Украины.

Также Фесенко высказался про две основные версии таких кадровых решений.

Согласно первой, Зеленский готовит своего преемника

"Возможно, и даже не просто преемника, а еще и гаранта собственной безопасности уже сейчас и после ухода с поста главы государства. Однако для предстоящих соревнований за пост президента Украины статус руководителя Офиса президента Украины является не лучшей площадкой. Я уже писал о том, что ни один человек после этого поста не сделал успешной политической карьеры в Украине. Может, Буданов станет исключением из этого правила? Посмотрим", – отмечается в публикации.

По второй версии, таким образом Зеленский хочет нейтрализовать потенциального конкурента в борьбе за президентское кресло, поскольку Буданова часто называют среди лидеров электоральных симпатий.

"Но главным потенциальным конкурентом для Зеленского на предстоящей президентской гонке является Буданов, а Залужный", – подчеркивает Фесенко.

И если при любом раскладе для Зеленского это назначение является логичным, то вот зачем это Буданову, у автора возникает вопрос:

"Говорят, что президенту Украины нельзя отказать. Наверное, так. Но новая работа и новый статус станут очень непростым вызовом для Буданова. Он привык к совершенно другой деятельности. Посмотрим, как у него выйдет на новом месте и совсем с другими функциями".

Назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента: что известно

2 января Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Кириллом Будановым и предложил ему занять должность руководителя Офиса Президента Украины. Глава ГУР МО уже вскоре написал в соцсетях, что принял предложение главы государства, и для него это "честь".

По мнению обозревателей The New York Times, назначение начальника ГУР Кирилла Буданова на должность главы Офиса президента Украины может быть важным для мирных переговоров с США.

Сегодня же Зеленский назвал имя нового главы ГУР МО. Его возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Напомним, зачем Зеленскому Буданов.

Также сообщалось об основных вопросах, которые возникли в связи с новым назначением Буданова.