Соратник Навального критикував Буданова і Капустіна: росіянина можуть депортувати з ЄС

Російський опозиціонер Леонід Волков, колишній соратник Олексія Навального, потрапив у гучний скандал після того, як висловився щодо командира РДК Дениса Капустіна, а також колишнього глави ГУР МО Кирила Буданова, який очолив Офіс президента України.

Напередодні було оприлюднено листування Волкова з Анною Тірон, представницею "Російського добровольчого корпусу", де він зізнався, що радий "смерті" Дениса Капустіна. Про це повідомляє LRT.lt.

Зокрема, він писав колишній співробітниці з ФБК:

"У певному сенсі денацифікація дійсно відбулася. Помер нацист, саме існування якого було подарунком кремлівській пропаганді".

Кирила Буданова Волков назвав "огидним провінційним політтехнологом".

"Сподіваюся, після Капустіна підуть і його поплічники. (Андрій) Єрмак буде ув'язнений, (Михайло) Подоляк буде ув'язнений, (Кирило) Буданов і всяка інша пропагандистська, лицемірна мерзота ув'язнені у в'язницю. І тоді в України з'явиться шанс перемогти. А поки вона робить ставку на Капустіна, ніхто її не просвітить", — йшлося в листуванні.

В інтерв'ю LRT.lt Волков зізнався, що також не згоден з твердженням представників української влади про те, що всі росіяни несуть відповідальність за війну Росії в Україні. На його думку, така позиція контрпродуктивна, "тому що вона не об'єднує різних супротивників Путіна в боротьбі проти нього, а скоріше допомагає пропаганді Путіна".

Волков упевнений, що така риторика повторює наратив російського уряду про те, що весь світ проти росіян, і їх слід карати за колір їхніх паспортів.

Після того, як Тірон опублікувала листування, Волков вибачився і заявив, що його повідомлення було "емоційним і різким", але наголосив, що, як і раніше, засуджує "неонацистів".

"Що ж стосується мого особистого повідомлення, яке сьогодні обговорюють, то воно, звісно, емоційне і різке, як це, на жаль, нерідко буває з особистими повідомленнями. Воно було адресоване колишній співробітниці, яка займається постійним поширенням гидот і брехні про мене і про ФБК, приєднавшись до кампанії проти російської опозиції. Мені не слід було писати це повідомлення, і, звичайно, треба було краще контролювати свої емоції. P.S.: І так, я погано ставлюся до неонацистів. Якщо для когось це сюрприз, ну вибачте. Навіть тактичний союз із ними мені здається великою помилкою", — йдеться в його повідомленні.

Після заяв Волкова Ремігіюс Мотузас, голова Комітету у закордонних справах Сейму, порушив питання про те, чи може росіянин перебувати в Литві.

"Ми проконсультуємося з Комітетом національної безпеки і подібними органами. Я думаю, що це дійсно слід зробити, і тільки потім робити остаточні висновки про те, чи може шановний Волков проживати на території Литви, на території Європейського союзу чи ні", — заявив чиновник.

Лаурінас Касчюнас, голова Союзу консерваторів, які працюють в опозиції, теж порушив питання про те, чи повинна Литва надавати юридичний і фізичний захист російському громадянину.

Зі свого боку міністр закордонних справ Кестутіс Будріс заявив, що таким іноземним громадянам, які виступають проти права України на самооборону, територіальну цілісність і суверенітет, може бути відмовлено у в'їзді до Литви або їхню посвідку на проживання в Литві може бути анульовано.

Волков має тимчасову посвідку на проживання в Литві, але не має фізичного захисту. У квітні 2024 року на нього напали біля його будинку у Вільнюсі та побили молотком. Пізніше польська прокуратура дійшла висновку, що за нападом стояв російський бізнесмен Леонідас Невзлін. Це стало першим політичним терористичним актом у Литві.

Нагадаємо, восени 2022 року Волков надіслав лист до офісу глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля з проханням переглянути рішення про санкції щодо власника "Альфа Груп" Михайла Фрідмана.

Також повідомлялося, що командир РДК зробив першу заяву після інсценування власної загибелі.