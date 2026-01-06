Соратник Навального критиковал Буданова и Капустина: россиянина могут депортировать из ЕС

Российский оппозиционер Леонид Волков, бывший соратник Алексея Навального, попал в громкий скандал после того, как высказался в отношении командира РДК Дениса Капустина, а также бывшего главы ГУР МО Кирилла Буданова, возглавившего Офис президента Украины.

Накануне была обнародована переписка Волкова с Анной Тирон, представителем "Русского добровольческого корпуса", где он признался, что рад "смерти" Дениса Капустина. Об этом сообщает LRT.lt.

В частности, он писал бывшей сотруднице по ФБК:

"В некотором смысле денацификация действительно произошла. Умер нацист, само существование которого было подарком кремлевской пропаганде".

Кирилла Буданова Волков назвал "отвратительным провинциальным политтехнологом".

"Надеюсь, после Капустина последуют и его приспешники. (Андрей) Ермак будет заключен в тюрьму, (Михаил) Подоляк будет заключен в тюрьму, (Кирилл) Буданов и всякая другая пропагандистская, лицемерная мразь будут заключены в тюрьму. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на Капустина, никто ее не просветит", – говорилось в переписке.

В интервью LRT.lt Волков признался, что также не согласен с утверждением представителей украинских властей о том, что все русские несут ответственность за войну России в Украине. По его мнению, такая позиция контрпродуктивна, "потому что она не объединяет различных противников Путина в борьбе против него, а скорее помогает пропаганде Путина".

Волков уверен, что подобная риторика повторяет нарратив российского правительства о том, что весь мир против русских, и их следует наказывать за цвет их паспортов.

После того, как Тирон опубликовала переписку, Волков извинился и заявил, что его сообщение было "эмоциональным и резким", но подчеркнул, что по-прежнему осуждает "неонацистов".

"Что же касается моего личного сообщения, которое сегодня обсуждают, то оно, конечно, эмоциональное и резкое, как это, увы, нередко бывает с личными сообщениями. Оно было адресовано бывшей сотруднице, которая занимается постоянным распространением гадостей и лжи про меня и про ФБК, присоединившись к кампании против российской оппозиции. Мне не следовало писать это сообщение, и, конечно, надо было лучше контролировать свои эмоции. P.S.: И да, я плохо отношусь к неонацистам. Если для кого-то это сюрприз, ну извините. Даже тактический союз с ними мне кажется большой ошибкой", – говорится в его сообщении.

После заявлений Волкова Ремигиюс Мотузас, председатель Комитета по иностранным делам Сейма, поднял вопрос о том, может ли россиянин находиться в Литве.

"Мы проконсультируемся с Комитетом национальной безопасности и подобными органами. Я думаю, что это действительно следует сделать, и только потом делать окончательные выводы о том, может ли уважаемый Волков проживать на территории Литвы, на территории Европейского союза или нет", — заявил чиновник.

Лауринас Касчюнас, председатель Союза консерваторов, работающих в оппозиции, тоже поднял вопрос о том, должна ли Литва предоставлять юридическую и физическую защиту российскому гражданину.

В свою очередь министр иностранных дел Кестутис Будрис заявил, что таким иностранным гражданам, выступающим против права Украины на самооборону, территориальную целостность и суверенитет, может быть отказано во въезде в Литву или их вид на жительство в Литве может быть аннулирован.

У Волкова есть временный вид на жительство в Литве, но нет физической защиты. В апреле 2024 года на него напали возле его дома в Вильнюсе и избили молотком. Позже польская прокуратура пришла к выводу, что за нападением стоял российский бизнесмен Леонидас Невзлин. Это стало первым политическим террористическим актом в Литве.

Напомним, осенью 2022 года Волков направил письмо в офис главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с просьбой пересмотреть решение о санкциях в отношении владельца "Альфа Групп" Михаила Фридмана.

Также сообщалось, что командир РДК сделал первое заявление после инсценировки собственной гибели.