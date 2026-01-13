"Йду з посади, але не з СБУ": Малюк прокоментував свою відставку

13 січня Верховна Рада відправила у відставку голову Служби безпеки України Василя Малюка. "За" проголосували 235 народних депутатів.

Однак тепер уже колишній очільник СБУ запевнив, що продовжить свою роботу на благо держави, і зробить усе, щоб Україна була сильною та незалежною, а українці нарешті здобули справедливий мир. Про це він написав у колонці для "24 каналу".

Малюк зазначив, що майже три роки тому, перед своїм призначенням на посаду, стояв за трибуною в парламенті і говорив, смерть — єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам.

"Відтоді я присвятив свій час, щоб у ворога земля горіла під ногами. СБУ безперервно лупцювала агресора — на землі, у повітрі, на воді та навіть під водою. Завдяки Службі безпеки прекрасне українське слово "бавовна" отримало новий сенс. І я наголошую: вона палала, палає і палатиме, доки рашисти не зупинять війну проти України", — наголосив він.

Генерал-майор перерахував усе, що було зроблено за ці роки, згадавши найсміливіші та найефективніші операції, починаючи від атак на Кримський міст, "виносу" нафтопереробних заводів і складів боєприпасів і закінчуючи легендарною "Павутиною".

Василь Малюк у день проведення операції "Павутина" Фото: СБУ

Малюк нагадав, що морські дрони СБУ — Sea Baby — стали справжнім жахом для російського флоту:

"Наші морські дрони вивели з ладу 11 російських кораблів. Зрештою флот Росії втік із Севастополя і змушений ховатися в інших портах. Росія втратила домінуюче становище в Чорному морі. А нещодавно наша новітня розробка — підводний морський дрон Sub Sea Baby — завітав до бухти Новоросійська й успішно вразив субмарину рашистів".

Він також вказав на той факт, що було повністю зруйновано міф про непереможність другої армії світу. Зокрема, військовослужбовці СБУ знищили понад 2200 ворожих танків, 3979 броньованих машин, 4276 артилерійських систем, 310 РСЗВ, 649 засобів ППО, 885 засобів РЕБ/РЕРР і багато іншого.

Згадав генерал і про поразку "Ліщини" 2023 року, боротьбу з "агентами ФСБ у рясах", російською агентурою, самоочищення СБУ тощо.

"Я вдячний усім, хто підтримував нас у цій роботі. Бойовим побратимам, колегам, громадянам України. Сьогодні я офіційно залишаю посаду голови СБУ. Я йду з гордо піднятою головою і знаю, що можу прямо дивитися людям в очі", — підкреслив військовий.

Але відпочивати він не має наміру:

"Я йду з посади, але не з СБУ. Залишаюся в системі Служби і буду працювати на благо народу і держави. Докладатиму всіх зусиль, щоб Україна була сильною і незалежною, а українці нарешті здобули справедливий мир"

Наразі виконання обов'язків голови покладено на начальника "Альфи", генерал-майора Євгена Хмару:

"Це людина нового покоління, яка зможе продовжити і посилити мої напрацювання. Бажаю йому удачі та витривалості в подальшій роботі!"

Картину з козаком Мамаєм Василь Малюк вирішив залишити у себе Фото: СБУ

Малюк також зізнався, що картина з козаком Мамаєм, який сидить на черепах ворогів, що висіла в нього в кабінеті, залишається з ним:

"А це означає, що всім негідникам я і далі можу запропонувати ту ж перспективу, що й раніше".

Нагадаємо, з другої спроби оборонний комітет Ради голосами "Слуги народу" підтримав відставку Малюка, яку потім і проголосували в парламенті. Генерала на засіданні парламенту не було.

Також повідомлялося, що зміниться в СБУ з приходом нового голови.