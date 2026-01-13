"Ухожу с должности, но не из СБУ": Малюк прокомментировал свою отставку

13 января Верховная Рада отправила в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. "За" проголосовали 235 народных депутатов.

Однако теперь уже бывший глава СБУ заверил, что продолжит свою работу на благо государства, и сделает все, чтобы Украина была сильной и независимой, а украинцы наконец выбороли справедливый мир. Об этом он написал в колонке для "24 канала".

Малюк отметил, что почти три года назад, перед своим назначением на пост, стоял за трибуной в парламенте и говорил, смерть – единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам.

"С тех пор я посвятил свое время, чтобы у врага земля горела под ногами. СБУ непрерывно избивала агрессора – на земле, в воздухе, на воде и даже под водой. Благодаря Службе безопасности прекрасное украинское слово "бавовна" получило новый смысл. И я подчеркиваю: она пылала, пылает и будет палаты, пока рашисты не остановят войну против Украины", – подчеркнул он.

Генерал-майор перечислил все, что было сделано за эти годы, упомянув самые смелые и эффективные операции, начиная с атак на Крымский мост, "выноса" нефтеперерабатывающих заводов и складов боеприпасов и заканчивая легендарной "Паутиной".

Василий Малюк в день проведения операции "Паутина" Фото: СБУ

Малюк напомнил, что морские дроны СБУ – Sea Baby – стали настоящим ужасом для российского флота:

"Наши морские дроны вывели из строя 11 русских кораблей. В конце концов флот России сбежал из Севастополя и вынужден скрываться в других портах. Россия потеряла доминирующее положение в Черном море. А недавно наша новейшая разработка – подводный морской дрон Sub Sea Baby – посетил бухту Новороссийска и успешно поразил субмарину рашистов".

Он также указал на тот факт, что был полностью разрушен миф про непобедимость второй армии мира. В частности, военнослужащие СБУ уничтожили более 2200 вражеских танков, 3979 бронированных машин, 4276 артиллерийских систем, 310 РСЗО, 649 средств ПВО, 885 средств РЭБ/РЭР и многое другое.

Упомянул генерал и о поражении "Орешника" в 2023 году, борьбе с "агентами ФСБ в рясах", российской агентурой, самоочищении СБУ и так далее.

"Я благодарен всем, кто поддерживал нас в этой работе. Боевым побратимам, коллегам, гражданам Украины. Сегодня я официально покидаю должность Главы СБУ. Я ухожу с гордо поднятой головой и знаю, что могу прямо смотреть людям в глаза", – подчеркнул военный.

Но отдыхать он не намерен:

"Я ухожу с должности, но не из СБУ. Остаюсь в системе Службы и буду работать во благо народа и государства. Буду прилагать все усилия, чтобы Украина была сильной и независимой, а украинцы наконец-то обрели справедливый мир"

Сейчас выполнение обязанностей председателя возложено на начальника "Альфы", генерал-майора Евгения Хмару:

"Это человек нового поколения, который сможет продолжить и усилить мои наработки. Желаю ему удачи и выносливости в дальнейшей работе!"

Картину с казаком Мамаем Василий Малюк решил оставить у себя Фото: СБУ

Малюк также признался, что картина с казаком Мамаем, сидящим на черепах врагов, которая висела у него в кабинете, остается с ним:

"А это значит, что всем негодяям я и дальше могу предложить ту же перспективу, что и раньше".

Напомним, со второй попытки оборонный комитет Рады голосами "Слуги народа" поддержал отставку Малюка, которую затем и проголосовали в парламенте. Генерала на заседании парламента не было.

Также сообщалось, что изменится в СБУ с приходом нового главы.