Хмара вместо Малюка: как изменится СБУ после назначения нового руководителя, — юрист (видео)

Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша высказался относительно возможного назначения генерал-майора Евгения Хмары на должность главы Службы безопасности Украины вместо генерал-лейтенанта Василия Малюка. Как, по мнению юриста, новый руководитель может повлиять на работу ведомства безопасности?

Голомша рассмотрел назначение Хмары с точки зрения влияния на безопасность и политику, говорилось в комментарии для канала "Новости. Live". Юрист прежде всего отметил, что система управления в СБУ — это четкая вертикаль, которая полностью зависит от личности нового главы. В этом контексте важно, что Хмара — человек изнутри спецслужб, который прошел профессиональную школу и действительно проявил себя на поле боя. В таком случае действительно есть условия для реформирования СБУ, которое уменьшит риски прямого влияния коррупции, а такая угроза была бы, если бы руководитель пришел извне.

СБУ и Евгений Хмара — Голомша о новом главе ведомства безопасности см. с 2:12:36

"Этот тест на институциональную устойчивость — это первое назначение. Если назначают людей левых, далеких, ну, конечно, что это не работа. Это самый высокий риск коррупции. Все будет зависеть от того, как он поставит работу", — пояснил Голомша.

Еще один вопрос, которого затронул юрист, касался назначения Александра Поклада заместителем главы СБУ. По мнению Голомши, такое назначение не могло произойти без решения Хмары, который согласился возглавить ведомство. При этом Поклад "имеет за спиной соответствующее прохождение, бэкграунд спецслужбиста", и это, по мнению экс-заместителя генпрокурора, также принесет пользу СБУ.

СБУ и Евгений Хмара — детали

Отметим, 5 января президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принимает отставку руководителя СБУ Василия Малюка, который написал соответствующее заявление. Глава государства уточнил, что экс-глава ведомства останется работать в структуре СБУ и дальше будет проводить асимметричные спецоперации против РФ. Преемником Малюка может стать экс-руководитель Центра спецопераций "А" Евгений Хмара, которого пока назначили исполняющим обязанности.

Фокус рассказал биографию Евгения Хмары — о его карьерном пути в СБУ и о спецоперациях, в которых он участвовал. Хмара — кадровый военный, который в 2023 году получил звание бригадный генерал, а через год стал генерал-майором. В 2023 году офицер СБУ рассказал как лично участвовал в освобождении острова Змеиный. Параллельно его подразделение занималось дроновыми атаками на позиции ВС РФ на линии фронта, в тылу и на территории РФ. По итогам пятимесячной работы Сил беспилотных систем, которые появились 5 января, ЦСО "А" — на втором месте по количеству эффективных отработок.

Напоминаем, 5 января стало известно о беседе Александра Поклада с Зеленским: чем известен военнослужащий СБУ, который стал заместителем Хмары.