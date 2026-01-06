Хмара замість Малюка: як зміниться СБУ після призначення нового керівника, — юрист (відео)

Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша висловився щодо можливого призначення генерал-майора Євгенія Хмари на посаду глави Служби безпеки України замість генерал-лейтенанта Василя Малюка. Як, на думку юриста, новий керівник може вплинути на роботу безпекового відомства?

Голомша розглянув призначення Хмари з точки зору впливу на безпеку та політику, ішлося у коментар для каналу "Новини. Live". Правник найперше зауважив, що система керування у СБУ — це чітка вертикаль, яка цілковито залежна від особистості нового глави. У цьому контексті важливо, що Хмара — людина зсередини спецслужб, який пройшов професійну школу та справді проявив себе на полі бою. У такому випадку справді є умови для реформування СБУ, яке зменшить ризики прямого впливу корупції, а така загроза була б, якби керівник прийшов ззовні.

СБУ та Євгеній Хмара - Голомша про нового главу безпекового відомства див. з 2:12:36

"Оцей тест на інституційну стійкість — це перше призначення. Якщо призначають людей лівих, далеких, ну, звісно, що це не робота. Це найвищий ризик корупції. Все залежатиме від того, як він поставить роботу", — пояснив Голомша.

Ще одне питання, якого торкнувся юрист, стосувалось призначення Олександра Поклада заступником глави СБУ. На думку Голомші, таке призначення не могло відбутись без рішення Хмари, який погодився очолити відомство. При цьому Поклад "має за спиною відповідне проходження, бекграунд спецслужбіста", і це, на думку ексзаступника генпрокурора, також принесе користь СБУ.

СБУ та Євгеній Хмара — деталі

Зазначимо, 5 січня президент України Володимир Зеленський оголосив, що приймає відставку керівника СБУ Василя Малюка, який написав відповідну заяву. Глава держави уточнив, що ексглава відомства залишиться працювати у структурі СБУ та і далі проводитиме асиметричні спецоперації проти РФ. Наступником Малюка може стати екскерівник Центру спецоперацій "А" Євгеній Хмара, яким поки що призначили виконувачем обов'язків.

Фокус розповів біографію Євгена Хмари — про його кар'єрний шлях у СБУ та про спецоперації, у яких він брав участь. Хмара — кадровий військовий, який у 2023 році отримав звання бригадний генерал, а за рік став генерал-майором. У 2023 році офіцер СБУ розповів як особисто брав участь у звільненні острова Зміїний. Паралельно його підрозділ займався дроновими атаками на позиції ЗС РФ на лінії фронту, в тилу та на території РФ. За підсумками п'ятимісячної роботи Сил безпілотних систем, які з'явились 5 січня, ЦСО "А" — на другому місці за кількістю ефективних відпрацювань.

Нагадуємо, 5 січня стало відомо про бесіду Олександра Поклада з Зеленським: чим відомий військовослужбовець СБУ, який став заступником Хмари.