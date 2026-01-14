Буданов формує свою команду в Офісі президента: Татаров залишається, — ЗМІ

Новий глава Офісу президента Кирило Буданов формує свою команду, і багато хто з тих, хто працював за Андрія Єрмака, поки що збережуть свої посади.

Різких кадрових змін в ОП поки не передбачається, повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

Хто залишається в Офісі президента

Заступниця голови ОП Ірина Мудра залишається на посаді. За інформацією ресурсу, вона також отримає кілька додаткових напрямків роботи. Діяльність інших заступників Буданов проаналізує їхню діяльність перш, ніж ухвалювати кадрові рішення.

Сергій Кислиця , перший заступник глави ОП, який курирує питання мирних переговорів;

, перший заступник глави ОП, який курирує питання мирних переговорів; Павло Паліса, який відповідає за військовий напрям.

Найімовірніше, залишиться на своїй посаді Ігор Брусило, який займається питаннями протоколу.

Те саме стосується Олени Ковальської, яка відповідає за гуманітарний напрям. Крім того, у неї є стабільні робочі контакти з Кабінетом міністрів і Верховною Радою.

Хто під питанням

Кирило Буданов, найімовірніше, проаналізує роботу Ірини Верещук, яка відповідає за внутрішніх переселенців, військовополонених та інші соціальні питання, і Віктора Нікіти, який займається регіональною політикою. За інформацією джерел РБК-Україна, робочі відносини нового глави ОП з ними "складаються непросто".

Невизначеним поки що залишається і майбутнє Ігоря Жовкви. Він відповідає за зовнішню політику і в перспективі може перейти на роботу в Міністерство закордонних справ.

Найбільше запитань викликає заступник керівника ОП Олег Татаров, який відповідає за силовий блок. Інсайдери кажуть, що він збереже свою посаду, проте Буданову ще належить вибудовувати з ним робочі відносини.

Кирило Буданов очолив ОП: деталі

Про те, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов очолить Офіс президента, Володимир Зеленський повідомив 2 січня.

Того ж дня сам Буданов підтвердив, що очолить Офіс президента, і зазначив, що для нього це буде "честю і відповідальністю".

5 січня Зеленський ввів Буданова до складу РНБО.

7 січня на офіційній сторінці в Telegram з'явився перший коментар Кирила Буданова про мирні переговори в Парижі. Глава ОП зазначив, що вже є "конкретні результати", і пообіцяв, що національні інтереси України будуть захищені.

10 січня Буданов розповів, що відбулася розширена нарада з керівництвом Генерального штабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та керівниками правоохоронних органів країни. За його словами, обговорювали протидію корупційним проявам, які спостерігаються в системі територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК і СП), а також питання самовільного залишення частини (СВЧ) в армії.

Нагадаємо, соратник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков образив Кирила Буданова, і тепер йому загрожує депортація з Литви.