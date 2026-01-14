Буданов формирует свою команду в Офисе президента: Татаров остается, — СМИ

Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов формирует свою команду, и многие из тех, кто работал при Андрее Ермаке, пока сохранят свои посты.

Резких кадровых изменений в ОП пока не предвидится, сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Кто остается в Офисе президента

Заместитель главы ОП Ирина Мудрая остается на должности. По информации ресурса, она также получит несколько дополнительных направлений работы. Деятельность других заместителей Буданов проанализирует их деятельность прежде, чем принимать кадровые решения.

Сергей Кислица , первый заместитель главы ОП, который курирует вопрос мирных переговоров;

, первый заместитель главы ОП, который курирует вопрос мирных переговоров; Павел Палиса, отвечающий за военное направление.

Скорее всего, останется на своем посту Игорь Брусило, занимающийся вопросами протокола.

То же касается Елены Ковальской, отвечающей за гуманитарное направление. Кроме того, у нее есть стабильные рабочие контакты с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Кто под вопросом

Кирилл Буданов, скорее всего, проанализирует работу Ирины Верещук, отвечающей за внутренних переселенцев, военнопленных и другие социальные вопросы, и Виктора Никиты, который занимается региональной политикой. По информации источников РБК-Украина, рабочие отношения нового главы ОП с ними "складываются непросто".

Неопределенным пока остается и будущее Игоря Жовквы. Он отвечает за внешнюю политику и в перспективе может перейти на работу в Министерство иностранных дел.

Больше всего вопросов вызывает заместитель руководителя ОП Олег Татаров, который отвечает за силовой блок. Инсайдеры говорят, что он сохранит свой пост, однако Буданову еще предстоит выстраивать с ним рабочие отношения.

Кирилл Буданов возглавил ОП: детали

О том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов возглавит Офис президента, Владимир Зеленский сообщил 2 января.

В тот же день сам Буданов подтвердил, что возглавит Офис президента, и отметил, что для него это будет "честью и ответственностью".

5 января Зеленский ввел Буданова в состав СНБО.

7 января на официальной странице в Telegram появился первый комментарий Кирилла Буданова о мирных переговорах в Париже. Глава ОП отметил, что уже есть "конкретные результаты", и пообещал, что национальные интересы Украины будут защищены.

10 января Буданов рассказал, что прошло расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и руководителями правоохранительных органов страны. По его словам, обсуждалось противодействие коррупционным проявлениям, которые наблюдаются в системе территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП), а также вопрос самовольного оставления части (СОЧ) в армии.

Напомним, соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков оскорбил Кирилла Буданова, и теперь ему грозит депортация из Литвы.